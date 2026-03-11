Rating Colombia del 10 de marzo de 2026, según CNC: ‘A Otro Nivel’, imbatible

En Claro Sports pueden enterarse de todos los detalles alrededor del rating de la televisión colombiana para el martes 10 de marzo.

A Otro Nivel líder del rating | Captura de pantalla Canal Caracol

La producción estelar del Canal Caracol, ‘A Otro Nivel’, no da tregua en el rating de la televisión colombiana. Los televidentes siguen dejando en claro que esa es su programación preferida. En Claro Sports les traemos todos los detalles para el escalafón del 10 de marzo.

Rating en Colombia del 10 de marzo de 2026, según CNC

A Otro Nivel – Canal Caracol – 7,30 % Noticias Caracol PRM – 6,97 % La Casa de los Famosos – RCN TV – 3,89 % La Rosa de Guadalupe, parte 2 – Canal RCN – 3,82 % Noticias Caracol MD – 3,59 % La Reina del Flow – Canal Caracol – 3,58 % Espacio Político: Partido Conservador – Canal Caracol – 3,47 % Noticias RCN PRM – 3,29 % Las de Siempre – Canal RCN – 3,18 % Tormenta de Pasiones – Canal Caracol – 2,80 %

Agenda futbolera para hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

12:45 p.m. | Bayer Leverkusen vs Arsenal | Champions League.

03:00 p.m. | Bodo Glimt vs Sporting de Lisboa | Champions League.

03:00 p.m. | PSG vs Chelsea | Champions League.

03:00 p.m. | Real Madrid vs Manchester City | Champions League.

07:30 p.m. | Tolima vs O’Higgins | Copa Libertadores.

08:30 p.m. | Flamengo vs Cruzeiro | Brasileirao.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el rating estipulado por el Centro Nacional de Consultorías (CNC) se mide a través de porcentajes. Allí se toman los datos de millones de decodificadores en territorio nacional. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio consumido que el anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

Lea también: