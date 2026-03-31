Asseco Resovia Rzeszow vs Ziraat Bankkart Ankara, en vivo los cuartos de final de la Champions League de voleibol varonil

Disfruta de la vuelta de los cuartos de final de la CEV Champions League Volley en vivo

El Ziraat Bankkart Ankara dio un paso firme en los cuartos de final de la CEV Champions League de voleibol varonil tras imponerse con autoridad por 0-3 (21-25, 23-25, 20-25) al Asseco Resovia Rzeszów en territorio polaco. El conjunto turco mostró solidez en todos los fundamentos del juego, destacando su eficacia en el cierre del tercer set, donde capitalizó sus oportunidades con un 54% de recepciones positivas. A nivel individual, Trevor Clevenot fue determinante y se llevó el reconocimiento al MVP tras aportar 11 puntos en ataque. La serie se traslada a Turquía para el partido de vuelta, que será transmitido en vivo por Claro Sports, donde Ankara buscará confirmar su ventaja y asegurar su lugar en las semifinales. Por su parte, Resovia está obligado a reaccionar y firmar una actuación perfecta para mantenerse con vida, en un duelo que además reaviva la rivalidad reciente entre ambos equipos tras la final de la CEV Cup 2024-25.

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