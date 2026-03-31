Cobán Imperial vs Aurora en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Cobán Imperial Aurora, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Cobán Imperial y Aurora se enfrentan en un duelo clave de la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la recta final del campeonato. Los Príncipes Azules buscan volver a la victoria para no perderle pisada a la cima, mientras que el conjunto aurinegro necesita sumar para mantener viva su ilusión de meterse en la pelea por los puestos de clasificación.

Cobán Imperial llega con 26 puntos y se ubica en la segunda posición del torneo, producto de siete triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Martín García atraviesa un momento irregular, ya que viene de caer 1-0 ante Mictlán como visitante y acumula tres jornadas sin ganar, con apenas una victoria en sus últimas seis presentaciones, lo que ha encendido algunas alarmas pese a su buen arranque.

Por su parte, Aurora suma 18 unidades y se encuentra en la décima posición, con un registro de cuatro triunfos, seis empates y seis derrotas. El equipo de Saúl Phillip no ha logrado repetir el nivel mostrado en el Apertura 2025, aunque en la última jornada consiguió un respiro importante al vencer 1-0 a Achuapa como local, resultado que le permitió cortar una racha de siete partidos sin ganar y seguir soñando con meterse entre los ocho mejores del torneo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Cobán Imperial vs Aurora de la jornada 17 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Cobán Imperial y Aurora está programado para el miércoles 1 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el estadio José Ángel Rossi. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cobán Imperial vs Aurora hoy

Cobán Imperial no podrá contar con Eduardo Soto y Marco Rivas, expulsados en el partido ante Mictlán, mientras que Aurora no tiene futbolistas suspendidos para este duelo de la jornada 17 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Martín García y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Cobán Imperial: Tomás Casas; Luis de León, Carlos Flores, Marcos Acosta, Blady Aldana; Ángel Cabrera, Byron Leal; Yonathan Morán, Bryan Lemus; Carlos Monges y Uri Amaral. DT: Martín García.

Aurora: Liborio Sánchez; Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jairo Soriano, Alex Díaz; Jorge Ticurú, Allan García, Daniel Baján; Lenin González, Paulo Motta y Nicolás Lovato. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes y últimos resultados del Cobán Imperial vs Aurora en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Aurora:

15 de febrero de 2026 | Aurora 1-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 2 de noviembre de 2025 | Cobán Imperial 2-0 Aurora | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 24 de agosto de 2025 | Aurora 1-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 9 de abril de 2005 | Cobán Imperial 0-0 Aurora | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 4 de febrero de 2005 | Aurora 4-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2005

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