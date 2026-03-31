Egan Bernal prioriza la disputa del Giro de Italia

En los planes del INEOS Grenadiers está que el colombiano haga parte de la edición 109 de la ‘Corsa Rosa’.

Egan Bernal celebrando en el Giro | Stuart Franklin/Getty Images.

El 2026 de Egan Bernal ha comenzado pausado. El zipaquereño únicamente ha disputado la Faun-Ardèche Classic, los Nacionales de Ruta en Colombia en la prueba de Ruta, donde se quedó con el título y la categoría de la Contrarreloj, en la que cumplió con una destacada quinta posición en la clasificación.

El campeón del Giro de Italia y La Vuelta a España ya completa un mes sin competir a nivel profesional, ya que lleva acarreando con una lesión de rodilla que lo ha dejado por fuera de competiciones importantes como lo fueron el Tirreno-Adriático, la París-Niza, la Milán-San Remo y un par más que ya se disputaron.

Egan Bernal entrena en Bogotá / Instagram.

El deportista de 29 trata con paciencia su recuperación, a tal punto que se encuentra entrenando en Bogotá, todo parece indicar que el cundinamarqués elige a retos como el Alto de Patios para no perder ritmo de competición, se le ha visto bien acompañado de sus amigos por esta zona de la sabana capitalina.

En el calendario de la Unión Ciclística Internacional de abril se encuentran grandes competiciones como A Través de Flandes, Vuelta a Flandes, Vuelta al País Vasco, París-Roubaix, Amstel Gold Race, La Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja, sin embargo en los planes del INEOS Grenadiers y del zipaquereño aún no tiene programado competir en ninguna de estas carreras. No aceleran su regreso a las pistas.

Lo que sí se fijó desde inicio de temporada, es que Egan Bernal haga parte de la nómina de la escuadra británica para la disputa de la 109° edición del Giro de Italia, el cual iniciará el 8 de mayo con 156 kilómetros de recorrido entre Nessebar y Burgas. No sería novedad volver a ver a Bernal a nivel profesional, hasta esta jornada.

Más allá de haber sido campeón de la ‘Corsa Rosa’ en el 2021, el Giro de Italia le trae buenos recuerdos a Egan. En el 2025, a pesar de no ser uno de los favoritos a quedarse con el título, el colombiano tuvo destacas actuaciones: en la séptima etapa fue tercero, en la 11 fue quinto, en la 19 fue sexto, valoraciones que sirvieron para terminar séptimo en la clasificación general final.

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