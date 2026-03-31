¡Ya no pesa! México no llega ni a veinte partidos en el Estadio Azteca en los últimos diez años

Durante décadas el Coloso de Santa Úrsula representó una verdadera fortaleza para la selección mexicana; en la actualidad parece su ‘enemigo’

El Estadio Azteca, históricamente uno de los escenarios más imponentes del fútbol mundial, ha dejado de ser la casa habitual de la selección mexicana y su fortaleza. A poco más de dos meses del arranque de la Copa del Mundo 2026, el Tricolor enfrenta un cambio evidente: el Coloso de Santa Úrsula ya no pesa como antes.

En los últimos 10 años, México apenas ha disputado 19 partidos en el Azteca de un total de 175 encuentros entre 2016 y 2026. La cifra refleja un cambio en la planificación de la selección, que ha optado por jugar la mayoría de sus compromisos fuera del país, principalmente en Estados Unidos.

La distribución de partidos evidencia esta tendencia. En 2016 jugó dos encuentros ante Canadá y Honduras; en 2017 fueron cuatro contra Costa Rica, Honduras, Estados Unidos y Panamá; en 2018 solo uno ante Escocia; en 2019 uno contra Panamá; en 2020 uno frente a Guatemala; en 2021 tres ante Jamaica, Canadá y Honduras; y en 2022 cuatro ante Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y El Salvador.

Para 2023, el Tri disputó dos partidos en el Azteca ante Jamaica y Honduras, pero el dato que más llama la atención es que en 2024 y 2025 no hubo ningún encuentro en el estadio. En 2026, apenas ha jugado un partido, el reciente empate sin goles ante Portugal.

Durante décadas, el Azteca fue sinónimo de ventaja para México. La altura de la Ciudad de México, las condiciones ambientales, el respaldo de más de 100 mil aficionados y el entorno hostil para los rivales marcaban una diferencia clara. Hoy, ese escenario ha cambiado y el equipo ha dejado de aprovechar ese factor.

El partido amistoso del pasado sábado 28 de marzo ante Portugal dejó señales de esa transformación. El 0-0 en el marcador pasó a segundo plano ante la reacción del público: abucheos, gritos de “ole” a favor del rival y expresiones que incluyeron el grito homofóbico dirigido al portero Raúl ‘Tala’ Rangel, transformaron la fiesta de la reapertura del Estadio Azteca en una realidad que ronda a la selección mexicana, a escasos días de la justa mundialista.

Con este panorama, la selección mexicana llegará al 11 de junio de 2026 para inaugurar la Copa del Mundo ante Sudáfrica en el Estadio Azteca. Un escenario histórico que ya no representa la misma fortaleza de otras épocas y que plantea dudas sobre el peso real de jugar en casa, cuando más se necesita.

Partidos de la selección mexicana en el Estadio Azteca en los últimos diez años

En la última década, el Tricolor se alejó del Estadio Azteca, dejando números dramáticos que hacen evidente el distanciamiento de la que históricamente fue una de sus grandes fortalezas: jugar de local en el Coloso de Santa Úrsula, por todo lo que esto representaba.

Año | Número de partidos | Rivales

2016 | 2 | Canadá y Honduras

2017 | 4 | Costa Rica, Honduras, Estados Unidos y Panamá

2018 | 1 | Escocia

2019 | 1 | Panamá

2020 | 1 | Guatemala

2021 | 3 | Jamaica, Canadá y Honduras

2022 | 4 | Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y El Salvador

2023 | 2 | Jamaica y Honduras

2024 | 0 |

2025 | 0 |

2026 | 1 | Portugal

TE PUEDE INTERESAR: