Charly Rodríguez y un argumento más para las críticas: 68 juegos sin anotar gol con la selección

Solo un jugador de campo más acumuló una mayor cantidad de encuentros sin poder mover las redes con el Tricolor

Charly Rodríguez no anota con México. | Imago7.

La selección mexicana vive un proceso de análisis rumbo al Mundial 2026, y uno de los datos que ha llamado la atención en la actual convocatoria es la racha sin gol que ostenta Carlos Rodríguez que lo convierte en el jugador de campo en activo con más encuentros sin poder concretar una anotación con el Tricolor.

A pesar de ser un habitual en distintos procesos, Charly Rodríguez acumula 68 partidos sin anotar, una cifra que contrasta con el rendimiento ofensivo de otros mediocampistas convocados. Su presencia constante lo ha consolidado como una pieza de confianza para los entrenadores, incluido Javier Aguirre. La diferencia se hace evidente al revisar los números de sus compañeros. Orbelín Pineda suma 12 goles con la selección, Erick Sánchez registra tres anotaciones y Erik Lira ya cuenta con un tanto, lo que coloca a Rodríguez en una posición crítica dentro del mediocampo nacional.

Si bien el rol del futbolista lo convierte en un jugador que aparece en zona defensiva, así como en la parte de creación (su desempeño se ha caracterizado por la distribución del balón, la generación de juego y el equilibrio táctico), Charly Rodríguez también sabe lo que es pisar el área rival por lo que sorprende que en casi 70 encuentros no haya podido moverlas redes de los diversos rivales del Tricolor.

Jugadores de la selección mexicana con más partidos pero sin haber anotado gol

Estos son los jugadores con la mayor cantidad de encuentros disputados que no han podido hacerse presentes en el marcador. Cabe destacar que de 10, seis son porteros y que solo Salvador Carmona jugó más partidos que Rodríguez sin poder anotar gol (datos de transfermarkt).

Guillermo Ochoa | 152 partidos | En activo y convocado Jorge Campos | 129 partidos Oswaldo Sánchez | 99 partidos Salvador Carmona | 84 partidos Carlos Rodríguez | 68 partidos | En activo y convocado Germán Villa | 67 partidos Ignacio Calderón | 59 partidos Óscar Pérez | 57 partidos Jesús Corona | 54 partidos Javier Aquino | 54 partidos | En activo

Charly Rodríguez, un objetivo de críticas

Charly Rodríguez no ha podido marcar con la selección. | Imago 7

Charly Rodríguez debutó con la selección mayor en 2019 bajo la dirección técnica de Gerardo Martino. Desde ese momento, ha sido considerado para torneos amistosos, competencias oficiales y procesos clasificatorios, acumulando experiencia a nivel internacional.

Bajo este contexto, el futbolista surgido de la cantera de Rayados de Monterrey ha formado parte de diversas convocatorias con resultados, tanto malos, como exitosos, donde si bien ha podido alzar algunos trofeos con la selección mexicana, también ha sido objeto de críticas, sobre todo, porque la afición considera que con el equipo tricolor no alcanza el nivel mostrado con sus clubes.

De hecho, a mediados del año pasado, Charly Rodríguez explicó esta situación en entrevista con Claro Sports por W Radio: “Ya pasé por la etapa de checar los comentarios. No creo que sea lo mejor para nosotros. Cuando estás bien te elogian; cuando no, eres el peor. Es parte de de lo que un futbolista vive día con día. Lo más importante es que uno se sienta bien consigo mismo”, reveló.

Pensando en los siguientes compromisos, el mediocampista contará con una nueva ocasión para dejar atrás ese registro y quitarse una etiqueta que, aunque no refleja totalmente su desempeño, lo mantiene en el foco del análisis sobre la producción ofensiva del mediocampo mexicano.

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