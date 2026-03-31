Cristiano Ronaldo: récord, constancia y legado rumbo al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo suma cinco Mundiales y un récord único; en 2026 podría ampliar su legado histórico en la Copa del Mundo

Faltan 72 días para que vuelva a rodar el balón en una Copa del Mundo con el certamen de 2026 en México, Canadá y Estados Unidos. Por ello, en Claro Sports continuamos con el conteo regresivo con una lista dedicada a los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales. El criterio es claro: cada nombre es evaluado únicamente por su rendimiento en Copas del Mundo, no por su carrera completa en clubes o selecciones.

En ese recorrido aparece Cristiano Ronaldo, un futbolista cuya historia mundialista no se define por un solo torneo, sino por su permanencia.

Cinco Mundiales, una constante

Cristiano Ronaldo ha disputado cinco Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

En total suma 22 partidos, una cifra que lo coloca entre los jugadores con más apariciones en la historia del torneo, solo por detrás de Paolo Maldini, Miroslav Klose, Lothar Matthäus y Lionel Messi.

De cara a 2026, tiene la posibilidad de seguir escalando en esa lista. Con solo disputar la fase de grupos, podría alcanzar los 25 partidos e igualar el registro de Matthäus.

Alemania 2006: su mejor resultado colectivo

Su primera Copa del Mundo fue también la más destacada en cuanto a recorrido. En Alemania 2006 disputó seis partidos, marcó un gol y Portugal alcanzó las semifinales, donde cayó ante Francia. Posteriormente terminó en el cuarto lugar, su mejor actuación grupal en el torneo.

Sudáfrica 2010 y Brasil 2014: sin impacto colectivo

En Sudáfrica 2010, Cristiano disputó cuatro partidos y marcó un gol. Portugal avanzó a octavos de final, donde fue eliminada por España, a la postre campeona del mundo.

Cuatro años más tarde, en Brasil 2014, el panorama fue más corto: jugó tres partidos, anotó un gol y Portugal quedó eliminada en fase de grupos, en un torneo donde no logró tener impacto colectivo.

Rusia 2018: su punto más alto individual

Rusia 2018 representa su mejor actuación individual. Cristiano Ronaldo disputó cuatro partidos y marcó cuatro goles. Fue el líder absoluto del equipo y el responsable directo de los resultados en fase de grupos.

El momento que define su torneo fue el partido ante España, donde firmó un hat-trick. Con 33 años y 130 días, se convirtió en el jugador más veterano en lograrlo en una Copa del Mundo. Portugal avanzó a octavos de final, donde fue eliminada por Uruguay.

Qatar 2022: cierre y registro histórico

En Qatar 2022 disputó cinco partidos y marcó un gol. Portugal alcanzó los cuartos de final, donde fue eliminada por Marruecos.

Más allá de su rol dentro del equipo, ese torneo le permitió alcanzar un registro único: se convirtió en el primer jugador en marcar en cinco Copas del Mundo distintas.

Goles: lejos del récord

A pesar de ser el máximo goleador en la historia del fútbol de selecciones, su registro en Copas del Mundo es distinto. Cristiano Ronaldo suma ocho goles en 22 partidos, una cifra que lo mantiene lejos del récord histórico de Miroslav Klose, quien marcó 16. Incluso, se encuentra por debajo de nombres como Gerd Müller, Gary Lineker, Gabriel Batistuta, Roberto Baggio y Eusébio.

Un récord que lo define

Más allá de los goles o los títulos, hay un dato que lo coloca en una categoría distinta: Cristiano Ronaldo es el único futbolista en la historia que ha marcado en cinco Copas del Mundo diferentes (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). De cara a 2026, podría ampliar esa marca y convertirse en el primero en anotar en seis Mundiales consecutivos.

Cristiano está ante su última oportunidad de hacer historia. Claro Sports

Cristiano Ronaldo en la lista rumbo al Mundial

En este conteo rumbo al Mundial, Cristiano Ronaldo no aparece por dominar todos los registros. Su caso es distinto. No lidera la tabla de goleo, pero sí forma parte de los jugadores con más partidos disputados en la historia del torneo. Y, sobre todo, posee un récord que nadie más ha conseguido.

A 72 días del inicio del torneo, su nombre representa constancia: la de un jugador que logró mantenerse en la élite del fútbol mundial durante cinco Copas del Mundo y que aún mantiene la esperanza de sumar a su palmarés el único trofeo que falta en su vitrina.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

El conteo regresivo rumbo al Mundial 2026 continúa y, dentro de la lista de los 100 mejores jugadores en la historia de las Copas del Mundo, aparece Cristiano Ronaldo en el puesto 72, consolidando su legado por constancia y récords únicos en el torneo. A diferencia de otras leyendas que brillaron en momentos puntuales, el portugués ha construido su lugar a lo largo de cinco ediciones, destacando por su permanencia en la élite mundialista y por ser el único futbolista en marcar en cinco Mundiales distintos, en un ranking que sigue revelando nombres históricos conforme se acerca la justa.

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