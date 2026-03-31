Jugando Claro, en vivo, lunes 30 de marzo

México enfrenta a Bélgica en su prueba más exigente rumbo al Mundial 2026 mientras se define la base del equipo y en Jugando Claro realizamos el análisis en la previa de este vital partido para Javier Aguirre

La selección mexicana enfrenta una prueba clave rumbo al Mundial 2026 al medirse ante Bélgica en el Soldier Field de Chicago, en un duelo que servirá para medir el nivel real del equipo frente a una potencia europea. Javier Aguirre ajusta piezas en medio de la presión por definir una alineación sólida, en un momento donde cada decisión comienza a perfilar la base del equipo que llegará a la Copa del Mundo 2026.

En Jugando Claro, nuestros analistas desmenuzan cada uno de estos temas con profundidad, desde el funcionamiento del Tri ante un rival de alto nivel como Bélgica hasta las decisiones de Javier Aguirre en medio de las bajas por lesión. Además, ponen bajo la lupa a jugadores como la ‘Hormiga’ González y el impacto del repechaje internacional, ofreciendo contexto, debate y las claves que marcarán el rumbo de México rumbo al Mundial 2026.

Mientras tanto, el panorama internacional también entra en su fase definitiva, con el repechaje intercontinental definiendo a las últimas selecciones clasificadas al Mundial 2026. Un escenario cargado de tensión que nuestros especialistas analizarán a fondo, junto con el presente del Tri y las claves de un partido que puede marcar el rumbo de México rumbo a la justa mundialista.

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