Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026, en vivo

Cerca de 30 mil corredores afrontarán los 42.195 kilómetros de la edición 43, con salida en Ciudad Universitaria y una meta instalada en el Zócalo capitalino

El Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026 toma las calles de la capital este domingo 30 de agosto y podrás vivir toda la actividad en vivo a través de Claro Sports y nuestro canal oficial de YouTube. Cerca de 30 mil corredores afrontarán los 42.195 kilómetros de la edición 43, con salida en Ciudad Universitaria y una meta instalada en el Zócalo capitalino. La cobertura comenzará desde las 05:45 horas, tiempo del centro de México, con las primeras categorías.

La competencia reúne a corredores élite y participantes de distintas categorías, incluidas silla de ruedas y discapacidad visual, en un recorrido que atraviesa algunos de los puntos más reconocidos de la Ciudad de México. La prueba cuenta con Etiqueta Oro de World Athletics y llevará a los atletas desde el sur de la capital hasta el Centro Histórico, después de pasar por zonas como Roma, Condesa, Chapultepec, Polanco y Paseo de la Reforma.

¿Cuál es la ruta y recorrido del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026?

Los 42.195 kilómetros comenzarán sobre avenida Insurgentes Sur, a la altura de la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM. Desde ahí, los participantes avanzarán por Insurgentes rumbo a la Glorieta de los Insurgentes antes de ingresar a Roma y Condesa, con puntos de paso como la Fuente de Cibeles y Parque España.

Posteriormente, el contingente se dirigirá hacia Chapultepec y Paseo de la Reforma, además de recorrer sectores de Polanco, Presidente Masaryk y la zona del Museo Soumaya. La ruta continuará por Moliere y Ejército Nacional antes de regresar hacia Reforma para afrontar la parte final del maratón.

Los últimos kilómetros llevarán a los corredores por el Monumento a la Revolución, avenida Juárez y diferentes calles del Centro Histórico. Finalmente, ingresarán por 20 de Noviembre para completar la prueba directamente en la plancha del Zócalo, frente al asta bandera, donde estará instalada la meta de la edición 2026.

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