Posibles alineaciones de Deportes Tolima vs Cúcuta Deportivo por por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El encuentro no tendrá presencia de público por cuenta de unas amenazas recibidas contra miembros del club Pijao.

Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo juegan a puerta cerrada.

En medio de los problemas por la violencia y el vandalismo, la Liga BetPlay Dimayor 2026-II ha venido retomándose. Un comunicado de Deportes Tolima anunció que este partido se jugará sin público por cuenta de unas amenazas recibidas a miembros de su institución. El duelo es frente a un Cúcuta Deportivo que viene remando contra el descenso y consiguiendo resultados valiosos.

Posible alineación de Deportes Tolima para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Yordan Osorio, Ánderson Angulo, Junior Hernández; Jherson Mosquera, Hómer Martínez, Sebastián Guzmán; Jorge Cabezas, Sergio Aguayo y Adrián Parra. D.T.: Sebastián Oliveros.

Posible alineación de Cúcuta Deportivo para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía, Diego Calcaterra, Jhon Quiñones, Brayan Montaño, Mauricio Duarte; Léider Berdugo, Carlos Rentería, Juan Ceballos; Lucas Ríos y Jaime Perallta. D.T.: Nicolás Chiesa.

¿Cómo y dónde ver Deportes Tolima vs Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El encuentro se dará en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué este lunes, 31 de agosto, a las 8:05 p.m. La transmisión de televisión estará tanto en el canal básico como en el de suscripción adicional de Win Sports+. Además, existe la opción vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Deportes Tolima

25.08.2026 | Independiente del Valle 3-1 Deportes Tolima.

22.08.2026 | Deportes Tolima 0-0 Atlético Bucaramanga.

18.08.2026 | Deportes Tolima 0-1 Independiente del Valle.

08.08.2026 | Deportes Tolima 2-1 Internacional de Bogotá.

04.08.2026 | Deportes Tolima 2-3 Independiente Medellín.

Últimos cinco partidos de Cúcuta Deportivo

MÁS INFORMACIÓN: Divorcio total entre Deportivo Pasto y Jonathan Risueño

25.08.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Alianza.

22.08.2026 | Independiente Medellín 0-1 Cúcuta Deportivo.

19.08.2026 | Cúcuta Deportivo 1-1 Internacional de Bogotá

08.08.2026 | Fortaleza 2-0 Cúcuta Deportivo.

03.08.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Cúcuta Deportivo.

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