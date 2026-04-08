ATP Challenger Mexico City Open, en vivo | Día 3

El Mexico City Open 2026 vive su Día 3 con duelos clave, avances de favoritos y presencia mexicana en singles y dobles en Chapultepec

El Mexico City Open 2026 entra en su tercer día de actividades este miércoles 8 de abril en el Centro Deportivo Chapultepec, dentro de una edición categoría Challenger 125 que se disputa del 6 al 12 de abril sobre arcilla en la capital del país. La jornada en el Estadio Rafael Osuna abrió con triunfos de Stefano Napolitano sobre Matias Soto y de Tristan Schoolkate ante Marc Polmans, mientras que en Grand Stand también avanzó Beibit Zhukayev, en un programa que mantiene el ritmo del torneo conforme se acomodan los octavos y la actividad de dobles.

La atención mexicana también se mantiene en la pista, ya que el orden de juego contempla la presentación de Rodrigo Pacheco Méndez en dobles junto a Facundo Mena ante Diego Hidalgo y Patrik Trhac, además del triunfo ya consumado de Alex Hernández y Alan Magadán en pareja. Más tarde, el primer sembrado James Duckworth enfrenta a Stefan Kozlov en uno de los duelos más atractivos del día, en una cartelera que combina favoritos, nombres locales y partidos clave para definir el rumbo del torneo en la CDMX.

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