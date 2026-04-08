Claro Sports por W Radio, en vivo | Miércoles 8 de abril

Publicado por José María Miranda

El mejor programa deportivo en México lo tenemos nosotros: Claro Sports por W Radio de lunes a viernes de 15:00 a 16:00 horas

El mejor programa deportivo en México lo tenemos nosotros: Claro Sports por W Radio. Un espacio radiofónico de una hora de duración en el que ofrecemos el mejor análisis de la actualidad deportiva, así como entrevistas, mesas de debate y mucho más.

El equipo liderado por Nicolás Romay cuenta con experimentados periodistas y analistas como Alberto Lati, Miguel Gurwitz, Antonio Moreno, Bernardo de la Garza, Daniela Cohen, Alejandro Orvañanos, Félix Fernández y Joaquín Beltrán, que te acompañarán de las 15:00 a las 16:00 horas de lunes a viernes a través de nuestra multiplataforma.

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