Orbelín Pineda, imparable en Europa: “Me siento con muchas ganas de trascender”

El mexicano habló en exclusiva en la previa del duelo ante el Rayo Vallecano en Conference League

El mediocampista mexicano Orbelín Pineda vive uno de sus mejores momentos en Europa. A horas de enfrentar al Rayo Vallecano en la Conference League, el ‘Huevo’ habló con calma, con convicción y con la energía que lo caracteriza dentro y fuera de la cancha.

Sobre el partido ante el Rayo, que muchos proyectan como un duelo parejo, Orbelín fue contundente con su filosofía: “El fútbol siempre está a cincuenta cincuenta, porque somos once contra once dentro de la cancha. Se decide por un tiro de esquina o un error. El fútbol siempre es algo raro y un poquito injusto, pero esperemos que mañana todo esté de nuestro favor”.

Cuando se le preguntó cómo se siente en este momento de la temporada, la respuesta fue directa: “Me siento muy bien. Siempre trato de dar la mejor versión de mí. En este momento me siento con muchas ganas, con ganas de trascender”.

El tema de la selección mexicana también tuvo su espacio. Tras los amistosos frente a Portugal y Bélgica, dos de las selecciones clasificadas al Mundial 2026, Orbelín fue claro sobre lo que significaron esos partidos: “Son selecciones del top diez. Compararnos con ellas nos hace sentir bien, nos hace sentir que podemos soñar para lograr algo.”

Y sobre el Mundial en casa, cerró con una frase que resume el momento que vive el fútbol mexicano: “Creo que se acerca algo grande. Esperemos que sea una buena alegría para toda nuestra gente.”

Marko Nikolic, DT de Orbelín, no tiene dudas: “Merece toda la atención de México”

En la misma previa del partido ante el Rayo Vallecano, el entrenador del equipo de Orbelín Pineda, Marko Nikolic, también concedió unas palabras. Y lo que dijo sobre el mexicano no dejó lugar a dudas.

“Orbelín es increíble. Es un tipo muy bueno, nunca se cansa, siempre con una risa en su rostro, siempre lleno de energía. Es un refuerzo de energía para nuestro equipo. Dependemos mucho de su juego”, afirmó el técnico, antes de ir más lejos: “Orbe es el tipo que merece toda la atención de todos en México. Juega un papel increíble en nuestro club, no solo esta temporada sino en las últimas temporadas”.

Nikolic y la relación con Uros Djurdjevic, goleador del Monterrey

El entrenador también reconoció el crecimiento del fútbol mexicano como proyecto: “Ha desarrollado mucho y hay mucho dinero adentro, buenos jugadores, buenos entrenadores”.

Pero el momento más personal llegó cuando mencionó a Uros Djurdjevic, delantero serbio del Monterrey y uno de los mejores goleadores de la última temporada en la Liga MX. La razón por la que lo conoce va mucho más allá del fútbol: “Es literalmente mi chico, desde la secundaria hasta estos días. Aprovecho para saludarlo a él y a su familia“.

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