Chivas vuelve a cambiar su pasto a dos meses del Mundial 2026; el proceso será en tiempo récord

El Estadio Akron acelera la instalación de una nueva superficie híbrida con estándares FIFA antes de su entrega oficial rumbo a 2026

En una operación que estaba planeada y programada, el Estadio Akron está mudando de nuevo su pasto y lo hará en un tiempo récord. La cúpula del club rojiblanco y la casa de Chivas están trabajando para cambiar totalmente el pasto del recinto ubicado en Zapopan en un lapso menor a dos semanas, de cara al próximo partido de Chivas como local.

Esta modificación estaba planeada para realizarse desde hace varias semanas, pero fueron modificando las fechas y quedó para operarse justo en la semana posterior al repechaje FIFA y el duelo de la reciente jornada ante Pumas. Apenas terminó el duelo del domingo anterior, y las máquinas comenzaron a trabajar.

Claro Sports sobrevoló el área del Estadio Akron. El pasto está prácticamente removido del inmueble para dar paso a la nueva superficie.

Maquinaria trabaja arduamente, así como los especialistas en la materia en el Estadio Akron, esperando que todo quede en el tiempo y forma que fue establecido desde un inicio.

El Estadio Akron informó en un boletín que este cambio estaba previsto. Se está mudando el pasto de invierno por pasto de verano, el cual ya es híbrido y que cuenta con todas las especificaciones establecidas por FIFA. Este césped que ya se está mudando en estas horas, es el que se utilizará para la Copa del Mundo en el coloso del Periférico.

Esta transición debe quedar lista en los próximos días. Chivas jugará en este estadio el próximo 18 de abril y debe hacerlo ya con su nueva superficie. Además, el Rebaño debe entregarle a la FIFA el estadio el próximo 13 de mayo. A menos de un mes de la entrega y casi dos del primer partido en este estadio, cuando Corea del Sur y República Checa se enfrenten en el que será el segundo duelo de la Copa del Mundo.

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