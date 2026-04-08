Barcelona vs Atlético: Lewandowski titular
Estadísticas, goles y resultado al momento del partido de hoy de la Liga de Campeones
¿Por qué no juega Fermín?
Una de las sorpresas es que Fermín no está en la alineación inicial del Barça, pero hay una explicación: el jugador sufrió un corte en la cabeza esta manaña. No arranca en el campo, pero está en el banquillo de suplentes. Recordamos los onces:
FC BARCELONA: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Joao Cancelo, Gerard Martín, Dani Olmo, Pedri, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford.
ATLÉTICO DE MADRID: Musso, Molina, Hancko, Le Normand, Ruggeri, Koke, Llorente, Griezmann, Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Lookman.
Calendario y resultados de los cuartos de final de la Champions
Ayer comenzó esta ronda de la Liga de Campeones y hoy terminan los partidos de ida. Estos fueron los resultados y el calendario de juegos de cuartos de final. Los partidos de vuelta se jugarán la próxima semana.
– Real Madrid 1-2 Bayern Munich | Vuelta miércoles 15 de abril
– Sporting CP 0-1 Arsenal | Vuelta miércoles 15 de abril
– Barcelona vs Atlético | Vuelta martes 14 de abril
– PSG vs Liverpool | Vuelta martes 14 de abril
Vale la pena recordar que ya no hay sorteo tras los cuartos, por lo que ya conocemos los cruces en semifinales: Madrid/Bayern contra Liverpool/PSG y Barcelona/Atlético vs Arsenal/Sporting. Los ganadores de las llaves del PSG y Arsenal serían locales en la vuelta
Los resultados de los partidos entre Barcelona y Atlético esta temporada y los antecedentes en la Champions
Barça y Atleti jugarán seis veces esta temporada entre LaLiga, Copa del Rey y ahora en la Champions. El saldo es favorable para los culés, pero los colchoneros ganaron el global para meterse a la final de la Copa. Estos son los resultados, incluyendo el partido del fin de semana.
– Jornada 19 LaLiga 25/26: Barcelona 3-1 Atlético
– Ida semis Copa del Rey 2026: Atlético 4-0 Barcelona
– Vuelta semis Copa del Rey 2026: Barcelona 3-0 Atlético
– Jornada 30 LaLiga 25/26: Atlético 1-2 Barcelona
Según la base de datos de Transfermarkt, n. Los culés ganaron 115, por 57 empates y 78 triunfos del Atleti. Solo cuatro fueron en la Champions, en el pasado reciente: en los cuartos tanto de 2014 y como de 2016. El Barça no pasó ninguna ocasión:
Ida cuartos 2014: Barcelona 1-1 Atlético
Vuelta cuartos 2014: Atlético 1-0 Barcelona
Ida cuartos 2016: Barcelona 2-1 Atlético
Vuelta cuartos 2016: Atlético 2-0 Barcelona
¡ROMPEN VENTANAS DEL AUTOBÚS DEL ATLETI!
Actos de violencia en la previa al partido de ida entre el Barça y el Atlético. Según informan varios medios, aficionados culés lanzaron objetos al autobús colchonero y rompieron dos cristales del vehículo, del lado opuesto al conductor.
Ya había pasado esto en la vuelta de la Copa del Rey y se repiten los actos de violencia previo a la Liga de Campeones.
Pronósticos FC Barcelona vs Atlético de Madrid: ¿Quién es el favorito?
Según los momios de Caliente.mx, el Barça es favorito para ganar hoy y para calificar a semifinales en esta llave entre equipos españoles en la Champions.
Solo para el partido de hoy, el triunfo del Barcelona paga -213, por +480 a que el Atleti gana de visitante, y +380 al empate. Para avanzar a semifinales, el Barcelona paga -300, por +200 a que los colchoneros consiguen el boleto a semis.
Alineaciones confirmadas Barcelona vs Atlético de Madrid, al momento
Ya tenemos los onces para el partido de ida de los cuartos de final. El Atleti sigue sin Oblak en el arco, ya que Musso va de inicio. Le Normand está en la central y no Pubill. Por el Barça, va de inicio Lewandowski. Dani Olmo vuelve al medio campo, no como falso 9 del partido del fin de semana. Fermín va a la banca. Koundé vuelve para tomar el sitio en la lateral derecha que tuvo Araujo en el Metropolitano.
FC BARCELONA: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Joao Cancelo, Gerard Martín, Dani Olmo, Pedri, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford.
ATLÉTICO DE MADRID: Musso, Molina, Hancko, Le Normand, Ruggeri, Koke, Llorente, Griezmann, Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Lookman.
Primer round entre Barça y Atleti para llegar a las semifinales de la Champions
El Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid se ven las caras de nueva cuenta esta temporada. Se juegan los primeros 90 minutos de la llave de cuartos de final de la UEFA Champions League, apenas unos días de haberse medido por LaLiga.
Estos dos equipos se han enfrentado cuatro veces esta temporada, con tres victorias del equipo culé, pero el Atleti les goleó en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, lo que les sirvió para resistir en la vuelta y meterse a la final, aunque con bastante polémica.
Una eliminatoria muy caliente que no se veía en la Liga de Campeones desde los cuartos de final de 2016. Hace una década, el Atleti avanzó al remontar en el Calderón. ¿Qué pasará este año? Lo vivimos juntos por Claro Sports.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver los cuartos de final de la UEFA Champions League?
El partido de ida entre el Barça y el Atleti se puede seguir por TV en México por FOX One. En Estados Unidos se puede seguir en Paramount+, Univisión, TUDN, DAZN y ViX. En el resto de América Latina, transmite ESPN.
¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético hoy 8 de abril en la Liga de Campeones?
El partido dará inicio una hora antes de lo habitual, ya que en Europa cambiaron de horario hace unas semanas. El silbatazo inicial en el Spotify Camp Nou será a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, este miércoles 8 de abril.
UEFA Champions League: criterios de desempate
En las competiciones de la UEFA a doble partido, como la Liga de Campeones, hay reglas distintas a otros torneos. Desde hace par de temporadas, ya no cuentan los goles a favor, así que el equipo que se meta a semifinales lo tiene que hacer ganando el marcador global. Cualquier empate y vamos a tiempo extra, que si sigue la igualdad, termina todo en una tanda de penaltis.