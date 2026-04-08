Barcelona vs Atlético: Lewandowski titular

Los resultados de los partidos entre Barcelona y Atlético esta temporada y los antecedentes en la Champions

Barça y Atleti jugarán seis veces esta temporada entre LaLiga, Copa del Rey y ahora en la Champions. El saldo es favorable para los culés, pero los colchoneros ganaron el global para meterse a la final de la Copa. Estos son los resultados, incluyendo el partido del fin de semana.

– Jornada 19 LaLiga 25/26: Barcelona 3-1 Atlético

– Ida semis Copa del Rey 2026: Atlético 4-0 Barcelona

– Vuelta semis Copa del Rey 2026: Barcelona 3-0 Atlético

– Jornada 30 LaLiga 25/26: Atlético 1-2 Barcelona

Según la base de datos de Transfermarkt, n. Los culés ganaron 115, por 57 empates y 78 triunfos del Atleti. Solo cuatro fueron en la Champions, en el pasado reciente: en los cuartos tanto de 2014 y como de 2016. El Barça no pasó ninguna ocasión:

Ida cuartos 2014: Barcelona 1-1 Atlético

Vuelta cuartos 2014: Atlético 1-0 Barcelona

Ida cuartos 2016: Barcelona 2-1 Atlético

Vuelta cuartos 2016: Atlético 2-0 Barcelona