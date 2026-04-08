Real Madrid vs Girona en vivo: horario y dónde ver la jornada 31 de LaLiga 2026

El conjunto merengue se presenta en el Santiago Bernabéu con la misión de sumar puntos, a la espera de un descalabro del Barcelona

Real Madrid vs Girona, ¿cuándo juega el conjunto merengue? | Claro Sports

El Real Madrid vuelve a escena en LaLiga en un momento clave de la temporada, cuando reciba al Girona en la jornada 31, en un partido donde no hay margen de error en la pelea por el título. El duelo se disputará este viernes 10 de abril a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Santiago Bernabéu, con transmisión por Sky Sports y el minuto a minuto de Claro Sports.

El equipo de Álvaro Arbeloa llega con la presión de sumar tres puntos tras dejar escapar unidades en jornadas recientes. En el segundo sitio con 69 unidades, el conjunto merengue se mantiene en la lucha por el liderato, pero sabe que cualquier tropiezo puede costarle caro en la recta final del torneo, ya que se ubica a siete puntos del Barcelona.

Del otro lado, el Girona de Miguel Ángel Sánchez Muñoz buscará dar la sorpresa en uno de los escenarios más complicados de España, aunque tratará de simular lo que hizo el Mallorca en la jornada pasada. Ubicado en la posición 12 con 37 puntos, el equipo catalán ya demostró que puede competir ante los grandes y llega con confianza tras su más reciente victoria, con la intención de frenar al Madrid en su propia casa.

Horario y dónde ver Real Madrid vs Girona el partido de la jornada 31 de LaLiga 2026?

El partido entre Real Madrid y Girona se disputará el viernes 10 de abril de 2026 a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible a través de Sky Sports, mientras que el minuto a minuto se podrá seguir por Claro Sports, con todos los detalles del encuentro.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Girona

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa podría mantener su base titular con sus principales figuras ofensivas y ya podría contar con Federico Valverde:

Real Madrid: Andriy Lunin, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Manuel Ángel, Kylian Mbappe y Brahim Diaz.

El Girona de Míchel apostaría por un planteamiento ordenado para competir en el Bernabéu:

Girona: Paulo Gazzaniga; Martínez Arnau, Vitor Reis, Daley Blind, Moreno; Viktor Tsygankov, Fran Beltrán, Witsel, Iván Martín, Ounahi y Vanat.

Antecedentes y últimos resultados del Real Madrid vs Girona en LaLiga

En el historial reciente, el Real Madrid ha tenido dominio sobre el Girona, especialmente en condición de local. Sin embargo, el equipo catalán ha logrado competir y sumar puntos en algunos enfrentamientos recientes, lo que demuestra que puede incomodar a los merengues. El antecedente más reciente entre ambos terminó en empate, reflejando un duelo más equilibrado de lo que indica la tabla. A pesar de ello, el Madrid mantiene una ventaja histórica y suele imponerse en casa.

Girona 1-1 Real Madrid | 30 de noviembre de 2025 | LaLiga 2025-26

Real Madrid 2-0 Girona | 23 de febrero de 2025 | LaLiga 2024-25

Girona 0-3 Real Madrid | 8 de diciembre de 2024 | LaLiga 2024-25

Real Madrid 4-0 Girona | 10 de febrero de 2024 | LaLiga 2023-24

Girona 0-3 Real Madrid | 30 de septiembre de 2023 | LaLiga 2023-24

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Real Madrid vs Girona y cuánto paga?

De acuerdo con los momios de caliente.mx, el Real Madrid parte como amplio favorito para llevarse la victoria:

Real Madrid: -358

Empate: +470

Girona: +850

Las cuotas reflejan la diferencia entre ambos equipos en la tabla y el contexto del partido. El conjunto merengue tiene la obligación de ganar, mientras que el Girona buscará sorprender en uno de los escenarios más exigentes del fútbol español.

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