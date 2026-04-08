¡El Barcelona pide penalti! Ni el árbitro ni el VAR vieron esta mano de Marc Pubill

Polémica en el Barcelona vs Atlético por una mano de Pubill tras saque de Musso. El árbitro no marcó penalti pese a precedentes divididos en Champions

El 0-2 del Atlético de Madrid sobre el Barcelona en la ida de cuartos de final quedó marcado por una acción que cambió el tono del partido y abrió una nueva batalla arbitral en Europa. Más allá de los goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth, el Camp Nou se encendió en el arranque de la segunda mitad, cuando Juan Musso tocó el balón en un saque de meta, se lo dejó a Marc Pubill y el defensor lo volvió a tomar con la mano dentro del área, en una jugada que los futbolistas azulgranas reclamaron de inmediato como penalti.

La escena fue tan extraña como explosiva: Musso aparentó poner el balón en juego y Pubill actuó como si el saque todavía no se hubiera ejecutado. Esa doble lectura fue precisamente la que desató la polémica, porque para el Barcelona la secuencia era una mano deliberada dentro del área, mientras que el árbitro István Kovács dejó seguir y el VAR tampoco llamó a revisión. La protesta fue inmediata en la cancha y también en la grada, donde se produjo una protesta con pañuelos por una decisión que el barcelonismo sintió incomprensible.

¿Qué dice la IFAB en estos casos?

El punto central del debate está en el reglamento, que no deja demasiado espacio para el matiz cuando se trata de un saque de meta. La Regla 16 de la IFAB establece que el balón está en juego cuando se patea y se mueve con claridad, mientras que la Regla 12 señala que solo puede concederse un penalti por una infracción cometida con el balón en juego y que una mano deliberada de un jugador de campo es sancionable con libre directo o penalti si ocurre dentro del área. Desde esa letra, si Musso ya había ejecutado el saque, la acción de Pubill encaja en una infracción punible.

La única explicación que sostiene la decisión arbitral es que Kovács interpretara que Musso no había activado realmente la reanudación y solo ‘cedía’ el saque a Pubill. Esa es la lectura que recogieron distintos análisis posteriores al partido: que el colegiado entendió que el balón todavía no estaba en juego y, por lo tanto, no podía existir mano sancionable. El problema para el Barcelona es que esa interpretación no fue explicada en el campo, mientras que para el Atlético fue suficiente para mantener el 0-1 en ese momento del encuentro.

Sin embargo, la redacción de la norma empuja a pensar que el Barça tenía una base reglamentaria fuerte para reclamar el penalti. No se trata de una acción subjetiva como un agarrón leve o un contacto discutible, sino de una secuencia objetiva: toque con el pie, desplazamiento del balón y mano posterior de un defensa.

Precedentes en Champions

Existe un precedente europeo reciente en el que una acción muy parecida terminó con penalti señalado. En el Brujas vs Aston Villa del 6 de noviembre de 2024, Emiliano Martínez jugó en corto y Tyrone Mings tomó el balón con la mano creyendo que la reanudación no se había completado; el VAR avisó, el árbitro marcó penalti y Hans Vanaken convirtió el gol del triunfo.

Sin embargo, también hay otro antecedente en Champions que juega en sentido contrario y que explica por qué la discusión no está cerrada del todo. En el Arsenal vs Bayern del 10 abril de 2024, David Raya sacó en corto, Gabriel tomó el balón con la mano y el árbitro Glenn Nyberg no marcó penalti. Thomas Tuchel reveló después que la explicación recibida fue que se trataba de un “error de niño” y que no se iba a sancionar una pena máxima así en unos cuartos de final de la Liga de Campeones. Esa decisión ya había provocado debate hace dos años y hoy vuelve a ponerse sobre la mesa por la jugada de Pubill.

Si se mira la letra fría de las Reglas 12 y 16, la reclamación azulgrana parece sostenerse; si se mira la práctica reciente en Champions, aparecen antecedentes para ambos lados. El gran problema no es solo la jugada de Pubill, sino la falta de uniformidad en los criterios.

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