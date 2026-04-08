Cubarsí, Julián y Sorloth dejan al Barça contra las cuerdas

El Atlético de Madrid aprovecha la superioridad numérica para salir con la ventaja en la ida de los cuartos de final de la Champions

El Atlético vence al Barcelona en la ida de los cuartos de la Champions | Reuters

El FC Barcelona está contra las cuerdas en su eliminatoria de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Atlético de Madrid dio la campanada en el Spotify Camp Nou, aprovechando la expulsión de Cubarsí para llegar al Metropolitano con ventaja de 2-0.

Un ejemplo más de que el 2-0 es el resultado más engañoso del fútbol, porque el Atleti no agobió al Barça al jugar más de 45 minutos con un hombre de más. Es cierto que los colchoneros tuvieron sus ocasiones antes de la roja, pero tuvieron la pólvora mojada, sobre todo Rashford. Se llevan un castigo que pareciera excesivo y pone cuesta arriba la eliminatoria.

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La falta que provocó la roja de Cubarsí, termina en un golazo de Julián Álvarez.



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Los culés tuvieron sus ocasiones, incluyendo un gol anulado por fuera de juego a Rashford en una jugada genial de Lamine Yamal. Nahuel Molina sufrió al inglés una hora, pero el arco de Musso se fue en cero. Y no se puede dejar a un costado la polémica arbitral.

Antes de la roja y el golazo de Julián, el Barça reclamó una segunda amarilla para Koke, por un puntapié a Lamine Yamal. El capitán del Atleti hizo otra falta antes, así que el reclamo culé era que tenía que ser amonestado tres veces, por más que faltas similares de los locales no vieron la cartulina.

La eliminatoria cambió a instantes del descanso, cortesía del VAR. Un balón largo para Giuliano Simeone y Cubarsí choca con el ‘Cholito’. Inicialmente fue amarilla, pero llamaron a István Kovács a revisar en el monitor. No hubo fuera de juego y determinan que era el último hombre. Para colmo de males, Julián Álvarez colgó en la escuadra el tiro libre tras la expulsión de Cubarsí.

El Barça estuvo cerca del empate, incluyendo un tiro libre que taparon entre Musso y el larguero. Hay otra jugada extraña, en la que el Barça reclama mano de Pubill en un saque de meta. No se decretó pena máxima ni llamaron al silbante a revisar.

Los colchoneros no tuvieron la posesión en la segunda parte y solo generaron una tras el descanso, pero acabó en el fondo de las redes, obra de Sorloth tras el desborde de Ruggieri, el mejor de los visitantes en la ida.

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Llegó el segundo para los colchoneros gracias a Sorloth.



No despierta Barcelona. 😳 pic.twitter.com/GcrCxwESU1 — FOX (@somos_FOX) April 8, 2026

Ventaja colchonera para la vuelta en el Metropolitano y demasiado castigo para los culés. El Barça está contra las cuerdas, pero con vida, y ya le ganó tres veces a los colchoneros esta temporada.

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