Macará vs América, en vivo: dónde ver la Copa Sudamericana 2026

El debut del conjunto ‘Escarlata’ en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, será este jueves 9 de abril ante Macará en Ecuador.

Macará vs América horario y dónde ver.

Llegó la hora de la verdad para América de Cali en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El cuadro ‘Escarlata’ se medirá este jueves 9 de abril ante Macará, en territorio ecuatoriano, con la firme intención de sumar fuera de casa y arrancar con pie derecho su participación internacional. El objetivo es claro: regresar a Colombia con al menos un punto —o los tres— y comenzar a consolidar su aspiración de ser protagonista en el certamen continental durante este semestre.

Horario y dónde ver el Macará vs América por la jornada 1 de la Copa Sudamericana

El compromiso entre el equipo ecuatoriano y el colombiano, programado para las 19:00 horas (hora de Colombia), será transmitido por Directv Sports. Además, podrás seguir todos los detalles, el minuto a minuto y las emociones del encuentro a través de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían Macará y América de Cali

Así formaría Macará: Rodrigo Gabriel Rodríguez, Juan Espinoza Arizaga, Luis Ayala, José Marrufo, Santiago Etchebarne, Matías Miranda, Martín Tello, José Luis Cazares, Mateo Viera, Federico Paz, Franco Posse. DT: Guillermo Sanguinetti.

Así formaría América: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Ómar Bertel; Joel Romero, Rafael Carrascal, José Cavadía, Darwin Machis; Yeison Guzmán y Tomás Ángel. DT: David González.

Pronóstico de la Copa Sudamericana: ¿Quién es el favorito de Macará vs América de Cali según la IA?

Según los modelos de predicción basados en IA, el partido entre Macará y América de Cali es muy parejo, pero el equipo ecuatoriano parte como ligero favorito debido a la localía y el rendimiento irregular de América como visitante. Las probabilidades estimadas sitúan la victoria de Macará alrededor del 41 %, la de América en un 32 % y el empate en un 26 %, lo que indica que, aunque Macará tiene una leve ventaja, el duelo podría definirse por detalles y América aún tiene buenas opciones de sumar puntos en Ecuador.

Te puede interesar: