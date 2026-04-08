Macará vs América, en vivo: dónde ver la Copa Sudamericana 2026
El debut del conjunto ‘Escarlata’ en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, será este jueves 9 de abril ante Macará en Ecuador.
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Llegó la hora de la verdad para América de Cali en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El cuadro ‘Escarlata’ se medirá este jueves 9 de abril ante Macará, en territorio ecuatoriano, con la firme intención de sumar fuera de casa y arrancar con pie derecho su participación internacional. El objetivo es claro: regresar a Colombia con al menos un punto —o los tres— y comenzar a consolidar su aspiración de ser protagonista en el certamen continental durante este semestre.
Horario y dónde ver el Macará vs América por la jornada 1 de la Copa Sudamericana
El compromiso entre el equipo ecuatoriano y el colombiano, programado para las 19:00 horas (hora de Colombia), será transmitido por Directv Sports. Además, podrás seguir todos los detalles, el minuto a minuto y las emociones del encuentro a través de Claro Sports.
¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían Macará y América de Cali
Así formaría Macará: Rodrigo Gabriel Rodríguez, Juan Espinoza Arizaga, Luis Ayala, José Marrufo, Santiago Etchebarne, Matías Miranda, Martín Tello, José Luis Cazares, Mateo Viera, Federico Paz, Franco Posse. DT: Guillermo Sanguinetti.
Así formaría América: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Ómar Bertel; Joel Romero, Rafael Carrascal, José Cavadía, Darwin Machis; Yeison Guzmán y Tomás Ángel. DT: David González.
Pronóstico de la Copa Sudamericana: ¿Quién es el favorito de Macará vs América de Cali según la IA?
Según los modelos de predicción basados en IA, el partido entre Macará y América de Cali es muy parejo, pero el equipo ecuatoriano parte como ligero favorito debido a la localía y el rendimiento irregular de América como visitante. Las probabilidades estimadas sitúan la victoria de Macará alrededor del 41 %, la de América en un 32 % y el empate en un 26 %, lo que indica que, aunque Macará tiene una leve ventaja, el duelo podría definirse por detalles y América aún tiene buenas opciones de sumar puntos en Ecuador.