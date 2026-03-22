ATP Challenger Morelos Open, en vivo: final singles

Taro Daniel (Japón) y Michael Mmoh (Estados Unidos) definen el título en territorio mexicano. Sigue la transmisión en directo

El ATP Challenger Morelos 2026 ya tiene final definida y promete un duelo atractivo este domingo, con el japonés Taro Daniel y el estadounidense Michael Mmoh como protagonistas. Ambos tenistas superaron exigentes semifinales en el Estadio Morelos y ahora buscarán cerrar su participación con el título en suelo mexicano.

No te pierdas la gran final, a disputarse hoy domingo 22 de marzo a las 15:00 horas, en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports para toda Latinoamérica. Disfruta este enfrentamiento decisivo entre dos jugadores que llegan en gran momento y que buscarán levantar el trofeo en un cierre que marcará el torneo.

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