Luis Suárez no para de brillar: golazo en la victoria del Sporting CP sobre Alverca

El delantero espera ser titular en la fecha FIFA de marzo, en la que la Selección Colombia enfrentará a Francia y a Croacia.

Luis Suarez Sporting Cp / REUTERS/Pedro Nunes.

Mientras todos los futbolistas tienen en su mente la fecha FIFA, aún tienen que seguir respondiendo en sus clubes. Tras los goles de Jhon Córdoba en Rusia, Luis Javier Suárez no se quiso quedar atrás. El samario se reportó con un verdadero golazo este domingo en la victoria 1-4 del Sporting CP visitando a Alverca.

En el marco de la jornada 27 de la Primeira Liga de Portugal el cuadro visitante pegó primero con una exquisita definición de Pedro Goncalves, el mediocampista portugués aprovechó una pelota que quedó flotando al borde del área, la controló y definió para vencer al guardameta Andre Gomes al minuto 22.

Luis Suárez apareció

Después de haber recibido un balón englobado de Hidemasa Morita, el colombiano Luis Suárez controla y remata desde larga distancia, el colombiano sorprendió a toda la zaga y al guardameta del Alverca, ya que nadie se lo esperaba y buscaban arrebatarle el balón, pero ‘Lucho’ fue más astuto para convertir un verdadero golazo sobre el minuto 50′.

La cuenta la siguió Geny Catamo. El mozambiqueño también decidió rematar de media distancia con su pierna izquierda para convertir el 0-3 al 82′. Pero el delantero Marezi oriundo de Serbia descontó (83) para la esperanza del Alverca de por lo menos igualar las acciones en casa y ante su gente. Algo que no iba a llegar, ya que Goncalves se adjudicó un doblete y puso el 1-4 contundente al minuto 85.

¿Cómo va la temporada de Luis Javier Suárez?

Si hay un delantero colombiano que la está ‘rompiendo’ a nivel mundial, es Luis Javier Suárez. El delantero de 28 años en esta temporada 2025/26 ya cuenta con 33 goles y 7 asistencias en 42 compromisos con la camiseta del Sporting CP. Sin lugar a dudas el ‘cafetero’ ha respondido a la confianza y la inversión del cuadro portugués.

Lea también: