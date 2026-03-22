Guastatoya vs Municipal, en vivo: transmisión de la Liga de Guatemala 2026

Sigue la transmisión en vivo del partido entre Guastatoya y Municipal por la jornada 14 del Torneo Clausura de Guatemala.

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¡Bienvenidos a la transmisión en vivo! Guastatoya y Municipal protagonizan uno de los encuentros de la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, en un duelo que se disputará en el estadio David Cordón Hichos. Ambos equipos buscan consolidarse en la zona media de la tabla y acercarse a los puestos de protagonismo. En el antecedente más reciente, Municipal se impuso por 2-1, lo que le agrega un contexto competitivo a este nuevo cruce.

Guastatoya afronta este compromiso con la intención de darle continuidad a su última victoria. El triunfo ante Aurora FC le permitió cortar una dinámica irregular y sumar tres puntos necesarios. Con 19 unidades en la tabla, el equipo necesita sostener resultados, especialmente en casa, para no perder terreno en la pelea por los puestos de clasificación.

Municipal, en cambio, llega con la tarea de reaccionar tras su más reciente presentación. La derrota ante Xelajú MC evidenció dificultades para sostener el rendimiento durante los 90 minutos. Aun así, con 21 puntos, se mantiene en una posición cercana a la parte alta y buscará sumar fuera de casa para no ceder espacio en la tabla.

¿A qué hora inicia la transmisión del Guastatoya vs Municipal hoy domingo 22 de marzo de 2026?

El encuentro entre Guastatoya y Municipal está programado para el domingo 22 de marzo a las 16:00 horas y se disputará en el estadio David Cordón Hichos.

Guastatoya vs Municipal: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada X del Clausura 2026 de Guatemala?

Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de toda la multiplataforma de Claro Sports, solo para miembros.

Alineaciones confirmadas del Guastatoya vs Municipal: ¿Cómo juegan el partido de hoy?

Guastastoya no podrá contar con Santiago Gómez, expulsado en el partido ante Aurora, mientras que Municipal no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Pablo Centrone y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Guastatoya : Rubén Escobar, Joshua Ubico, Carlos Alvarado, Víctor Armas, Kevin Fernández, Denilson Sánchez, Marlon Sequén, Keyshwen Arboine, Ariel Lon, José Almanza, Víctor Avalos. DT : Pablo Centrone.

: Rubén Escobar, Joshua Ubico, Carlos Alvarado, Víctor Armas, Kevin Fernández, Denilson Sánchez, Marlon Sequén, Keyshwen Arboine, Ariel Lon, José Almanza, Víctor Avalos. : Pablo Centrone. Municipal: Kenderson Navarro, César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa, José Morales, Yunior Pérez, Jonathan Franco, John Méndez, Rudy Muñoz, Cristian Hernández, Erik López. DT: Mario Acevedo.

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