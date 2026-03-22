¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026 hoy, 22 de marzo?

El reality La Casa de los Famosos Colombia vive semanas decisivas con varias eliminaciones. Descubre los participantes que han abandonado la competencia recientemente.

La Casa De Los Famosos | Canal RCN.

A mediados de marzo de 2026, Beba de la Cruz dejó La Casa de los Famosos Colombia, sorprendiendo a los demás participantes. Entre los eliminados recientes también se encuentran Lady Noriega, Lorena Altamirano y el influencer Nicolás Arrieta. La competencia continúa con varias eliminaciones cada semana y la próxima será… esta noche. En Claro Sports tenemos toda la información.

Alejandro Estrada parece que no ha visto lo suficiente en Yuli Ruiz y Manuela Gómez y no dudó en exteriorizarlo durante el brunch de La casa de los famosos Colombia… ¿qué opinan ustedes? 😳😱 #lacasadelosfamososcol3 pic.twitter.com/BAVpTlMwK7 — Canal RCN (@CanalRCN) March 22, 2026

¿Cómo y dónde mirar en vivo por TV y online La Casa de los Famosos?

Recuerde que La Casa de los Famosos 2026 se puede seguir a diario a través de la pantalla del canal RCN, a partir de las 8:00 de la noche (hora COL). Asimismo, en caso de no tener a la mano la señal mencionada, también el ‘reality’ se encuentra disponible por medio de la aplicación oficial de RCN, en donde se puede seguir cada huella de cualquier celebridad.

Te puede interesar: