Athletic vs Betis en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 29

El conjunto de Álvaro Fidalgo necesita los tres puntos en San Mamés para seguir soñando con puestos de Champions League, son quintos con 44 puntos

Athletic vs Betis, sigue el partido en vivo por Claro Sports

¡Alineaciones confirmadas!

Athletic | Unai Simón, Vivian, Laporte, I. Lekue, Yuri, R. De Galarreta, O. Sancet, Berenguer, Williams, Rego, Guruzeta

Betis | Pau López, Llorente R., Natan, A. Ortiz, V. Gómez, Marc Roca, Antony, Amrabat, Ez Abde, Aitor Ruibal, C. Hernández

¿A qué hora inicia el Athletic vs Betis hoy domingo 22 de marzo de 2026?

El partido de la jornada 29 entre Athletic y Betis dará inicio en punto de las 11:30 horas, tiempo del cetro de México.

¿Dónde ver el Athletic vs Betis en vivo? Canales de TV y streaming online

El duelo entre Athletic y Betis se podrá ver en vivo a través de la señal de Sky Sports.

¡¡¡Por la victoria!!!

El Betis del mexicano Álvaro Fidalgo visita al Athletic Club en el Estadio San Mamés para disputar la jornada 29 de LaLiga. El partido es fundamental para la visita debido a que se encuentra en zona de puestos europeos, con 44 puntos se ubican en la quinta posición en puesto de Europa League, por lo que los tres puntos son esenciales para soñar con la Champions, ya que se encuentran a 13 unidades del Altético de Madrid.

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