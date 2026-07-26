Deportes Tolima vs Junior, en vivo la Liga BetPlay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 1

‘Pijaos’ y ‘Tiburones’ le ponen sello al cierre de la jornada sabatina en el Murillo Toro de Ibagué.

Tolima vs Junior, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juegan Tolima vs Junior y dónde ver en vivo hoy 25 de julio de 2026?

Este compromiso, a disputarse en Ibagué, se llevará a cabo este sábado a partir de las 8:15 p.m. (hora COL) con el arbitraje de Alejandro Moncada. Dicha cita se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol y Win Play vía streaming.

Alineaciones Tolima vs Junior: así salen a la fecha 1 de la Liga Betplay 2026 II

Así forma Deportes Tolima: Miguel Ortega; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández; Sebastián Guzmán, Cristian Trujillo, Kelvin Flórez, Ever Valencia; Jorge Hurtado y Luis Sandoval. DT: Sebastián Oliveros.

Así forma Junior: Jéfferson Martínez; Edwin Herrera, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabián Ángel; Kevin Pérez, Jánnenson Sarmiento, Cristian Barrios y Guillermo Paiva. DT: Alfredo Arias.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 1 de Liga Betplay 2026? Pronósticos IA

A pesar de que Junior llega como el bicampeón, la inteligencia artificial le da su pronóstico al Deportes Tolima. El ‘Pijao’ llega con algo de inclinación a favor por ser muy fuerte en el Murillo Toro. Sin embargo, se espera que los rojiblancos lleguen con nuevas propuestas.

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