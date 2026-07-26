Wrexham castiga errores del Leeds y gana en pretemporada

Leeds igualó dos veces por medio de Joel Piroe y Sean Longstaff, pero una pérdida en el centro del campo permitió que Smith avanzara al área y anotara el gol del triunfo

El equipo de la Championship se hace de valioso triunfo | Reuters

El Wrexham derrotó 3-2 al Leeds United en un partido de pretemporada disputado en Estados Unidos, luego de adelantarse en tres ocasiones y sostener la ventaja durante el cierre. El equipo galés abrió el marcador apenas a los 31 segundos y encontró el gol definitivo al minuto 86, cuando el encuentro parecía encaminado al empate.

La primera anotación nació desde campo propio. George Thomason condujo el balón hasta el borde del área del Leeds y habilitó a Kieffer Moore, quien recibió a la izquierda de Joe Rodon. El delantero acomodó el cuerpo y sacó un disparo raso que superó a Alex Cairns antes de entrar junto al poste derecho.

Leeds tuvo la posibilidad de responder mediante un penalti provocado por una falta de Arthur Okonkwo sobre Dan James. Joel Piroe tomó el balón para ejecutar, pero su remate golpeó el poste. Poco después, Nathan Broadhead estuvo cerca de ampliar la diferencia con un tiro libre que terminó en el travesaño, mientras Moore no consiguió aprovechar el rebote.

El conjunto inglés encontró el empate después de la pausa para hidratación. Dan James abrió el juego hacia la derecha para Sean Longstaff, quien mandó un centro raso al área. Piroe apareció en la trayectoria del balón y lo envió a la portería para colocar el 1-1 alrededor de la media hora.

Wrexham volvió a tomar ventaja al minuto 41. Joe Rodon perdió una disputa en el centro del campo y Bailey Cadamarteri quedó con espacio para avanzar hacia el área. El atacante enfrentó a Cairns y definió con un disparo que golpeó el poste antes de cruzar la línea. Leeds respondió antes del descanso por medio de Longstaff, quien controló dentro de un área con varios jugadores y remató hacia la escuadra derecha para el 2-2.

Durante el segundo tiempo, Leeds asumió el control de la posesión y adelantó líneas. Al minuto 47, Harry Wilson lanzó un pase por encima de la defensa para Wilfried Gnonto, cuyo disparo fue detenido por Okonkwo. Con Ethan Ampadu junto a Rodon en la defensa central, el equipo encontró mayor salida y llevó el juego hacia el campo del Wrexham.

Wilson también se movió por zonas interiores, mientras Dan James y Gnonto atacaron por los costados. Lukas Nmecha participó como referencia y recibió faltas en el centro del campo. Leeds mantuvo el balón durante varios tramos, aunque no convirtió esa posesión en remates suficientes para cambiar el marcador.

El gol del triunfo llegó al minuto 86 tras una pérdida del Leeds en el centro del campo. Smith recuperó el balón, avanzó hacia el área y superó un par de intentos de entrada antes de quedar frente a Lucas Perri. El jugador del Wrexham mantuvo el control y definió por debajo del portero para colocar el 3-2. En el tiempo añadido, Wilson buscó el empate con un disparo con efecto desde dentro del área, pero el balón pasó por encima del travesaño.

Gran triunfo del Wrexham, quien se llena de motivación para seguir en plan ascendente dentro del fútbol inglés. Por su parte, el Leeds deberá de hacer diversos ajustes en defensa para el arranque de temporada.

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