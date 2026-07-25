Millonarios vs Atlético Bucaramanga, en vivo la Liga Betplay 2026 II: ¡Inicia el compromiso!

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Millonarios y Atlético Bucaramanga en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Millonarios vs Bucaramanga, en vivo | Claro Sports

Minuto a minuto: Millonarios 0-0 Atlético Bucaramanga

5 minutos Por ahora, la novedad en el partido es que Bucaramanga retorna a la línea de tres en el fondo. Esa misma que deja buenos recuerdos, pues el equipo campeón de Rafael Dudamel ofició con tres hombres en zaga, así como los carrileros en ambos costados. No pasa mucho en El Campín. 2 minutos ¡Se van estudiando los dos equipos! Millonarios toma el protagonismo con el balón, mientras que los ‘Leopardos’ apuestan por las salidas rápidas y transiciones. ¡Pitazo inicial en El Campín! Después del homenaje con un saque de honor ejecutado por Cerveleón Cuesta, histórico exjugador del conjunto capitalino, ya rueda la pelota en El Campín. El grupo arbitral para hoy: Wilmar Roldán será el árbitro central en la tarde-noche bogotana. Sus asistentes serán Mary Blanco (Boyacá), Daniel Alzate (Caldas) y Wilmar Montaño (Cundinamarca) como cuarto juez. El VAR tendrá el comando de Fernando Acuña (Boyacá) y Elkin Abril (Casanare). ¡Salen los equipos! ¡La mesa está servida para el inicio de temporada para ambas escuadras! Ya salen los actores al campo de juego en El Campín, que tendrá presencia superior a los 25 mil aficionados. ¡Culmina el duelo previo! En Ditaires, donde se jugó el duelo de primer turno, ha ganado 3-2 el Medellín sobre Deportivo Pasto. Aquí puede consultar todo lo que aconteció en el cotejo. ¡Salen a calentar los protagonistas! En una tarde fría, pero que no anticipa lluvia, los jugadores de ambas escuadras entran a hacer el respectivo calentamiento precompetitivo. ¡Las nuevas caras en Bucaramanga! Por su parte, el ‘Leopardo’ cuenta con dos de sus altas en la alineación titular. Christopher Fiermarín llega como el abanderado del arco, recordando su paso por el Deportes Tolima y la experiencia que lo acredita como titular en el papel. Ahora bien, seguro en su búsqueda de redención, Ómar Albornoz pisa fuerte desde el “vamos” tras militar en el Cúcuta, clásico rival de los auriverdes. No olvidemos que José Ortiz, recién salido del DIM, integra la zaga central. ¡Las nuevas caras en el once de Millonarios! Javier Burrai tendrá su primera impresión bajo los tres palos del conjunto capitalino. El argentino de 35 años se estrena como titular, al igual que Jhomier Guerrero como lateral derecho, Daniel Ruiz y su reestreno en el tercer ciclo como jugador del club, además de Francisco Chaverra atacando por el sector izquierdo. ¡Bienvenidos! Hola a todos. Nos trasladamos al Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ para palpitar el segundo duelo del día. Será el esperado debut de Millonarios, que tendrá nuevas caras en la alineación titular ante un Bucaramanga que tendrá el debut de Pablo Peirano. El ‘charrúa’, subcampeón hace unas temporadas con Santa Fe regresa al recinto bogotano, ahora con el ‘Leopardo’, teniendo la mira en hacer una gran campaña.

¿A qué hora juega Millonarios vs Bucaramanga y dónde ver en vivo hoy 25 de julio de 2026?

El partido entre capitalinos y santandereanos por la primera fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II que se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, dará inicio a partir de las 6:10 de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 5:10 de la tarde.

Alineaciones Millonarios vs Atlético Bucaramanga: así salen a la fecha 1 de la Liga Betplay 2026-II

Millonarios: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Daniel Ruiz, Mateo García, Francisco Chaverra; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. DT: Fabián Bustos.

Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Daniel Ruiz, Mateo García, Francisco Chaverra; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. Bucaramanga: Christopher Fiermarín; José Ortíz, José García, Carlos Romaña; Leonardo Flores, Fabry Castro; Fabián Sambueza, Kevin Londoño, Jhon Fredy Salazar, Ómar Albornoz y Luciano Pons. DT: Pablo Peirano.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 1 de Liga Betplay 2026? Pronósticos IA

Según la IA, el favorito para llevarse la victoria del partido por la primera fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II en el Estadio Nemesio Camacho El Campín es Millonarios. Los factores claves para este pronóstico fueron la ventaja de jugar en condición de local, la reestructuración de la nómina ‘embajadora’ y el antecedente más reciente.

A pesar de que en el arranque del semestre pasado, Atlético Bucaramanga se quedó con la victoria por dos goles a uno jugando en la ciudad bonita. En la capital de la república para que será a otro precio.

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