Malacateco vs Cobán Imperial, en vivo: transmisión de la Liga de Guatemala 2026

Sigue la transmisión en vivo del partido entre Malacateco y Cobán Imperial por el Torneo Clausura de la Liga Nacional de Guatemala.

¡Bienvenidos a la transmisión en vivo del partido entre Malacateco y Cobán Imperial! La primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala continúa con un enfrentamiento entre dos equipos que aspiran a comenzar el campeonato con una victoria. El duelo promete ser una buena prueba para dos clubes que buscarán instalarse desde el inicio en la pelea por los primeros puestos.

Malacateco inicia una nueva campaña con la misión de dejar atrás los problemas que enfrentó durante la temporada pasada. El equipo dirigido por Carlos Robles logró asegurar su permanencia en la Liga Nacional y ahora intentará volver a competir por un lugar en la fase final, instancia que alcanzó por última vez en el Apertura 2025, cuando fue eliminado por Aurora en los cuartos de final tras igualar 2-2 en el marcador global.

Cobán Imperial, por su parte, afronta el Apertura 2026 con el objetivo de dar un paso más respecto al torneo anterior. Los Príncipes Azules alcanzaron los cuartos de final del Clausura 2026, pero quedaron eliminados frente a Mixco luego de empatar 2-2 en el resultado global. El conjunto dirigido por Ramiro Cepeda buscará iniciar el campeonato con un triunfo que le permita confirmar sus aspiraciones de volver a luchar por el título.

¿A qué hora inicia la transmisión del Malacateco vs Cobán Imperial hoy sábado 25 de julio?

El encuentro entre Malacateco y Cobán Imperial será el sábado 25 de julio a las 19:00 horas en el estadio Santa Lucía.

Malacateco vs Cobán Imperial: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada 1 del Clausura 2026 de Guatemala?

Malacateco y Cobán Imperial se podrá ver en vivo y en directo a través de toda la multiplataforma de Claro Sports.

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