Leeds vs Wrexham, en vivo: transmisión del partido amistoso 2026

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Leeds United continúa con su preparación para la nueva temporada y disputa un nuevo encuentro amistoso con el objetivo de fortalecer su funcionamiento colectivo, de cara a su participación en la Premier League. El cuerpo técnico aprovechará el compromiso para evaluar distintas opciones en la plantilla y continuar definiendo el equipo que competirá durante la campaña.

Wrexham buscará aprovechar este compromiso para medirse a un rival de máxima categoría y seguir sumando confianza durante la pretemporada, donde ya superaron al Manchester United. Se espera un duelo dinámico, con rotaciones en ambos equipos y varios futbolistas intentando ganarse un lugar para el inicio de la temporada oficial.

¿A qué hora inicia la transmisión del Leeds vs Wrexham hoy 25 de julio?

Este partido amistoso de pretemporada entre Leeds vs Wrexham se llevará a cabo este sábado 25 de julio en el Raymond James Stadium, en punto de las 17:30 horas de la Ciudad de México.

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