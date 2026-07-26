Bucaramanga impide el despegue de Millonarios: las claves de la derrota en El Campín

Con un solitario gol de Emerson Batalla, Atlético Bucaramanga venció por la mínima diferencia a Millonarios en Bogotá.

Bucaramanga derrota a Millonarios | Vizzor

Bogotá recibió su primer partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. En el Estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios hizo las veces de local para enfrentar al Atlético Bucaramanga. Después de 90 minutos, los visitantes tuvieron contundencia y se llevaron el triunfo por la mínima diferencia. Estas fueron las claves de la derrota ‘embajadora’.

El fútbol sigue sin llegar en Millonarios

Pese a que Millonarios fue el claro dueño de la tenencia del balón, su posesión fue sin ningún sentido ofensivo. Pases laterales, paredes cortadas o centros para que Rodrigo Contreras intentara encontrar algo de peligro. Rodrigo Ureña fue el punto más alto del conjunto ‘embajador’, pero no fue suficiente para que su equipo se contagiara de su buen rendimiento.

Ni Daniel Ruiz, Carlos Darwin Quintero o Mateo García, pudieron construir un claro juego ofensivo para el equipo capitalino. Los laterales fueron la constante alternativa que utilizaron los dirigidos por el argentino Fabián Bustos, pero la claridad en el último tercio fue muy poca.

Si no lo puedes ganar, no lo pierdas

Bien se ha hecho popular la frase en el fútbol de “si no lo puedes ganar, no lo pierdas”. Cuando el equipo con la iniciativa no encuentra los caminos, no debe dejar de tener los recaudos para evitar cualquier contragolpe. Millonarios hizo caso omiso y desde un saque de banda, Fabián Sambueza eludió su marca, asistió a Emerson Batalla y Atlético Bucaramanga celebró el único gol del compromiso.

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Millonarios: sin gol y con defensa permeable

El equipo de Fabián Bustos no mostró mejoría alguna para la lastima de sus aficionados. Los seguidores del Millonarios venían con la fe renovada después de ver que su equipo se había movido de gran manera en el mercado de fichajes. Sin embargo, al encontrarse con un Atlético Bucaramanga que le otorgó el balón y el terreno, no supo como desequilibrarlo.

Centros, filtros fallidos y una que otra pelota quieta peligrosa, fueron los recursos del equipo ‘embajador’. Mientras que, los dirigidos por el uruguayo Pablo Peirano tuvieron una jugada clara de gol y la mandaron a guardar. Un bloque bajo, con un par de paradas importantes de su arquero y un jugado veloz en la zona ofensiva, les bastó para llevarse los tres puntos de la capital de la república.

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