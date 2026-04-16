Luis Fernando Tena reaparece en Municipal vs Comunicaciones: qué sigue para la Selección de Guatemala

El entrenador mexicano dijo presente en el Clásico Nacional.

Luis Fernando Tena, presente en el Clásico Nacional | ESPN

Luis Fernando Tena volvió a aparecer públicamente en Guatemala luego de varias semanas de incertidumbre. El entrenador mexicano, que se ausentó en la Fecha FIFA de marzo y no pudo dirigir el amistoso ante Argelia en Génova, Italia, presenció el Clásico 337 entre Municipal y Comunicaciones en El Trébol, dejando en claro que ya se encuentra nuevamente en el país y retomando sus labores al frente de la Selección Nacional.

La ausencia del estratega generó preocupación por el duro contexto que vivió la Azul y Blanco tras la goleada 7-0 ante Argelia, partido que fue dirigido por su asistente Salvador Reyes. Posteriormente, los rumores sobre una posible renuncia crecieron, aunque fueron desmentidos por el presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Gerardo Paiz, quien ratificó la continuidad del técnico en declaraciones a ESPN, respaldo que luego fue confirmado mediante un comunicado oficial de la FFG, asegurando el proyecto rumbo al Mundial 2030.

La presencia de Tena en el clásico, además, tiene un mensaje claro: la planificación para la próxima Fecha FIFA ya está en marcha. El técnico mexicano asistió al encuentro acompañado por Salvador Reyes y se espera que en los próximos días intensifique el seguimiento a jugadores de la Liga Nacional, especialmente en un tramo decisivo del Clausura 2026 donde varios futbolistas podrían ganarse un lugar en futuras convocatorias.

¿Qué sigue para la Selección de Guatemala?

El calendario inmediato de la Bicolor estará marcado por una exigente gira en Estados Unidos durante junio, con tres partidos amistosos de alto nivel como preparación para el nuevo ciclo internacional. Guatemala enfrentará a tres selecciones que serán parte del Mundial United 2026, por lo que será una oportunidad clave para medir el nivel real del equipo tras los últimos golpes.

Los compromisos confirmados son:

República Checa vs Guatemala – 4 de junio (sede por confirmarse)

– 4 de junio (sede por confirmarse) Guatemala vs Ecuador – 7 de junio en Columbus

– 7 de junio en Columbus Guatemala vs Austria – 10 de junio en el Rose Bowl de Pasadena

La idea es que la Selección pueda concentrar a finales de mayo, una vez finalice el Clausura 2026, y así contar con la mayoría de legionarios y futbolistas locales en un mismo bloque de trabajo. Finalmente, Guatemala volverá a competir oficialmente en septiembre con el inicio de la Liga de Naciones de la Concacaf, torneo donde Tena buscará recuperar credibilidad y reencaminar el proyecto tras el duro golpe sufrido ante Argelia. Su reaparición en el clásico parece ser el primer paso de ese regreso.

Te puede interesar –