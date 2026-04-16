Liberia vs Cartaginés en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Liberia Cartaginés, Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Municipal Liberia y Cartaginés protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 en Costa Rica, en un partido que puede mover por completo la pelea por los puestos de clasificación. Los pamperos llegan en su mejor momento del campeonato, mientras que los brumosos intentarán recuperarse tras una caída dolorosa y defender su lugar en el Top 4, en un cierre de fase regular donde cada punto pesa como oro.

Liberia tiene 24 puntos y se ubica en el cuarto lugar, producto de siete triunfos, tres empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por José Saturnino Cardozo viene de conseguir un triunfo enorme por 2-1 ante Saprissa como visitante y ya suma cinco victorias consecutivas, una racha que lo catapultó en la tabla y lo metió de lleno en la pelea por clasificar. Además, logró superar a Alajuelense (22) y depende de sí mismo para mantenerse en puestos de privilegio.

Por su parte, Cartaginés tiene 26 puntos y ocupa la tercera posición, producto de ocho triunfos, dos empates y cinco derrotas. El equipo de Amarini Villatoro viene de perder 2-1 como local frente a Herediano y en las últimas semanas mostró cierta irregularidad, posiblemente marcada por el desgaste tras un semestre cargado. Con Liberia y Alajuelense pisándole los talones, el cuadro blanquiazul necesita sumar para evitar complicaciones en la recta final y sostener su lugar entre los cuatro mejores.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Liberia vs Cartaginés de la jornada 16 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Liberia y Cartaginés está programado para el viernes 17 de abril a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Edgardo Baltodano Briceño. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Liberia vs Cartaginés hoy

Ni Liberia ni Cartaginés cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que José Saturnino Cardozo y Amarini Villatoro no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Liberia: Antonny Monreal; Shawn Johnson, Yeison Molina, Christian Reyes, Waylon Francis, John Ruiz; Adrián Chévez, Jared Ríos, Abner Hudson; Erick Torres y Joaquín Hernández. DT: José Saturnino Cardozo.

Cartaginés: Kevin Briceño; Marcelo Hernández, Fernán Faerrón, Diego Mesén, Diego González; Suhander Zúñiga, Douglas López, Cristopher Núñez, Luis Flores, José Mora; y Ricardo Márquez. DT: Amarini Villatoro.

Antecedentes y últimos resultados del Liberia vs Cartaginés en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Liberia y Cartaginés:

22 de febrero de 2026 | Cartaginés 2-1 Liberia | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 7 de diciembre de 2025 | Cartaginés 0-0 Liberia | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 25 de julio de 2025 | Liberia 1-0 Cartaginés | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de mayo de 2025 | Liberia 0-1 Cartaginés | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 19 de enero de 2025 | Cartaginés 0-1 Liberia | Torneo Clausura 2025

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