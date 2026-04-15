García Orozco defiende decisiones clave en el Atlético vs Barcelona: ¿Fue penalti sobre Dani Olmo?

Roberto García Orozco analiza las decisiones arbitrales del Atlético de Madrid vs Barcelona, destacando el contacto con Fermín, el penalti no sancionado a Olmo y la expulsión de Eric García

El análisis de Roberto García Orozco sobre las polémicas del Atlético de Madrid vs Barcelona parte de una idea central: la mayoría de las decisiones arbitrales en la vuelta de los cuartos de final fueron correctas, incluso en acciones que encendieron la protesta blaugrana tras la eliminación. En el duelo disputado el 14 de abril de 2026, el Barcelona ganó 2-1 en el Metropolitano, pero el Atlético avanzó a semifinales con un global de 3-2, en una noche marcada por la intensidad, la sangre en una acción sobre Fermín López, un gol anulado a Ferran Torres y la expulsión de Eric García. Para el exárbitro, el choque de Musso con Fermín fue accidental e inevitable, porque el portero ya había intervenido el balón y su movimiento correspondía a una atajada natural; además, en la jugada de Dani Olmo consideró que no existió un empujón con fuerza suficiente de Marcos Llorente como para sancionar penalti, por lo que respaldó la interpretación de Clément Turpin.

En el resto de las acciones, García Orozco sostuvo una línea igual de clara: el gol anulado a Ferran estuvo bien invalidado porque, tras una revisión larga, la acción derivó en una posición antirreglamentaria del atacante, mientras que la roja para Eric García fue adecuada tras la intervención del VAR al tratarse de una oportunidad manifiesta de gol. Su conclusión refuerza que la única jugada realmente abierta a debate fue la caída de Dani Olmo, ya que entra en el terreno de la interpretación arbitral, pero aun así defendió que la decisión final fue correcta conforme al reglamento. El contexto posterior explica la dimensión de la polémica: Joan Laporta cargó contra el arbitraje de la serie y anunció una nueva queja ante la UEFA, mientras distintas crónicas del partido coincidieron en que la expulsión de Eric y las decisiones en el área marcaron una eliminatoria que dejó al Barcelona fuera de la Champions.

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