Comunicaciones se gana un problema: Municipal y un golpe que puede ser dramático

Cómo quedaron los cremas tras la caída en el Clásico Nacional.

Comunicaciones perdió como visitante ante Municipal | @CremasOficial

La derrota en el Clásico 337 no solo le dolió a Comunicaciones por tratarse de Municipal, sino porque puede marcar un antes y un después en la lucha por la permanencia. El 1-0 en El Trébol, con gol de José Martínez, frenó el envión del equipo del Fantasma Figueroa y lo dejó expuesto en la tabla acumulada, donde cualquier tropiezo puede ser fatal en este cierre del Clausura 2026. Aunque el Albo todavía tiene margen, la sensación es clara: ya no puede mirar únicamente la pelea por el título.

Con este resultado, Comunicaciones se quedó con 52 puntos en la tabla acumulada y cayó al octavo puesto, en una zona que empieza a llenarse de tensión. El problema es que la diferencia con varios perseguidores se redujo y, en un torneo donde dos equipos descienden, el cierre se transformó en una ruleta peligrosa. Mientras Municipal celebró el golpe emocional y deportivo, los Cremas quedaron obligados a mirar más allá de su propio calendario.

Comunicaciones, obligado a mirar primero la jornada 20

Antes de pensar en lo que viene, Comunicaciones necesita estar muy atento a cómo se termina de cerrar la jornada 20. La fecha ya dejó movimientos fuertes en la acumulada: Marquense venció 1-0 a Aurora y llegó a 53 puntos, mientras que Guastatoya goleó 3-0 a Antigua y se trepó a 50, recortando distancia con los Cremas. En otras palabras, el golpe del clásico fue doble: Comunicaciones perdió tres puntos, pero además quedó en una posición incómoda para mirar el resto de la jornada con nerviosismo, sabiendo que si Malacateco o Mictlán suman fuerte, la diferencia se achica peligrosamente en un cierre donde ya no hay margen para regalar nada.

Sin embargo, todavía restan partidos clave que pueden terminar de complicar el panorama. Este jueves se juegan Mictlán vs Mixco y Malacateco vs Cobán Imperial, y el viernes se completa con Xelajú vs Achuapa. Aunque algunos de esos equipos están peleando arriba, la realidad es que en la tabla acumulada todos estos resultados afectan directamente a Comunicaciones, porque Cobán tiene 52, Mictlán 49, Malacateco 47 y Achuapa 43, por lo que cualquier sorpresa puede comprimir aún más la pelea.

Lo que le queda a Comunicaciones: dos finales con rivales desesperados

El problema para Comunicaciones es que su calendario no ofrece alivio. En la jornada 21, recibirá a Guastatoya, uno de los equipos que más creció en la tabla acumulada y que viene de un triunfazo ante Antigua. No será un partido más: Guastatoya sabe que si vuelve a sumar, puede meterse definitivamente en zona de salvación y empujar a otros a la crisis. Luego, en la jornada 22, Comunicaciones cerrará el torneo visitando a Malacateco, un rival que está al borde del abismo y que podría llegar a ese partido jugando su permanencia. Ese tipo de encuentros suelen ser los más peligrosos: el rival no especula, el estadio pesa y la presión lo transforma en una verdadera batalla.

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