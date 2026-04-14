Cuartos de final de Conference League 2026 en vivo: horarios y dónde ver los partidos de vuelta

Sigue los encuentros de vuelta que definen a los invitados a las semifinales de este certamen de la UEFA

Partidos de vuelta de cuartos de final de Conference League. | Claro Sports

La UEFA Conference League 2025-2026 entra en su fase decisiva con los partidos de vuelta de los cuartos de final, donde varias eliminatorias parecen encaminadas, pero aún con margen para sorpresas. Los resultados de la ida dejaron a equipos como Rayo Vallecano, Crystal Palace y Shakhtar Donetsk con una ventaja clara, mientras que otros duelos mantienen cierto nivel de expectativa por lo que pueda ocurrir en los segundos 90 minutos.

El panorama favorece a los clubes que supieron imponer condiciones en casa, con marcadores amplios que obligan a sus rivales a buscar remontadas históricas. En este contexto, la jornada promete emociones fuertes, con equipos que buscarán administrar la ventaja y otros que saldrán con todo en busca de una hazaña que los mantenga con vida rumbo a las semifinales del torneo europeo.

Cuartos de final de Conference League 2026: ¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de vuelta ? TV y streaming

Los encuentros de vuelta de los cuartos de final de la Conference League se disputarán a mitad de semana, en específico, el jueves 16 de abril del presente 2026. Entre los duelos más atractivos destaca el intento del AEK de Orbelín Pineda por remontar ante el Rayo Vallecano, así como la visita del Crystal Palace a Italia para enfrentar a la Fiorentina que careció de contundencia en la ida. También llama la atención el choque entre Mainz y Racing de Estrasburgo, donde el conjunto francés intentará revertir el 2-0, mientras que el AZ Alkmaar buscará una reacción ante el Shakhtar, que llega con ventaja amplia.

AZ Alkmaar (0) vs (3) Shakhtar Donetsk | Jueves 16 de abril | 10:45 horas (MX) | Claro Sports

AEK Atenas (0) vs (3) Rayo Vallecano | Jueves 16 de abril | 13:00 horas (MX) | Claro Sports

Estrasburgo (0) vs (2) Mainz | Jueves 16 de abril | 13:00 horas (MX) | Claro Sports

Fiorentina (0) vs (3) Crystal Palace | Jueves 16 de abril | 13:00 horas (MX) | Claro Sports

¿Quiénes son los favoritos de los cuartos de final de Conference League 2026, según la IA?

Los resultados de los partidos de ida condicionan fuertemente los pronósticos rumbo a las semifinales, con tres eliminatorias prácticamente inclinadas hacia un solo lado. Rayo Vallecano, Crystal Palace y Shakhtar Donetsk lograron victorias por tres goles de diferencia, lo que históricamente en competiciones europeas representa una ventaja difícil de revertir. En el caso del Mainz, su triunfo 2-0 también lo coloca como favorito, aunque con menor margen de error ante un Estrasburgo que podría aprovechar su localía para intentar una remontada.

AZ Alkmaar (0) vs (3) Shakhtar Donetsk : El Shakhtar Donetsk parte como amplio favorito tras el 3-0 conseguido en la ida, un marcador que en competiciones europeas suele ser definitivo. El equipo ucraniano mostró contundencia ofensiva y control del juego, además de aprovechar los espacios en el segundo tiempo. El AZ de Mateo Chávez necesitará un partido perfecto, con eficacia temprana y sin conceder errores, algo que no logró en el primer duelo. Por contexto y diferencia de goles, la serie luce prácticamente sentenciada.

: El Shakhtar Donetsk parte como amplio favorito tras el 3-0 conseguido en la ida, un marcador que en competiciones europeas suele ser definitivo. El equipo ucraniano mostró contundencia ofensiva y control del juego, además de aprovechar los espacios en el segundo tiempo. El AZ de Mateo Chávez necesitará un partido perfecto, con eficacia temprana y sin conceder errores, algo que no logró en el primer duelo. AEK Atenas (0) vs (3) Rayo Vallecano : El Rayo Vallecano es uno de los equipos que mejor rendimiento mostró en la ida, con dominio total y una ventaja clara de tres goles. El AEK, donde milita Orbelín Pineda, tendrá que asumir riesgos desde el inicio, lo que puede abrir aún más el partido. Históricamente, revertir un 3-0 es poco común, y más ante un rival ordenado. El conjunto español tiene todo a favor para avanzar.

: El Rayo Vallecano es uno de los equipos que mejor rendimiento mostró en la ida, con dominio total y una ventaja clara de tres goles. El AEK, donde milita Orbelín Pineda, tendrá que asumir riesgos desde el inicio, lo que puede abrir aún más el partido. Históricamente, revertir un 3-0 es poco común, y más ante un rival ordenado. Estrasburgo (0) vs (2) Mainz : Este es el cruce ‘más abierto’ de los cuatro. El Mainz llega con ventaja de 2-0, pero no definitiva. El Estrasburgo, en casa, puede encontrar argumentos para competir y buscar una remontada, sobre todo si logra marcar en los primeros minutos. Sin embargo, el equipo alemán ha mostrado solidez defensiva y efectividad, lo que lo mantiene como favorito, aunque con mayor presión que el resto.

: Este es el cruce ‘más abierto’ de los cuatro. El Mainz llega con ventaja de 2-0, pero no definitiva. El Estrasburgo, en casa, puede encontrar argumentos para competir y buscar una remontada, sobre todo si logra marcar en los primeros minutos. Sin embargo, aunque con mayor presión que el resto. Fiorentina (0) vs (3) Crystal Palace: El Crystal Palace dio uno de los golpes más fuertes en la ida con su victoria 3-0, dejando a la Fiorentina contra las cuerdas. El equipo italiano deberá arriesgar desde el inicio, pero su falta de contundencia en el primer partido genera dudas. Por su parte, el club inglés ha sido sólido y efectivo, por lo que, salvo una reacción extraordinaria, luce como claro favorito para sellar su pase a semifinales.

Criterios de desempate en la Conference League 2026 ¿Cuenta el gol de visitante?

No. El criterio del gol de visitante dejó de aplicarse en los torneos de la UEFA, incluida la Conference League. Esto significa que marcar fuera de casa ya no otorga ninguna ventaja en el resultado global. Si al término de los 180 minutos la serie está igualada, se disputan tiempos extra divididos en dos periodos de 15 minutos. En caso de que persista el empate, el clasificado se define en una tanda de penales.

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