Atlético de Madrid vs Real Sociedad en vivo: horario y dónde ver la final de la Copa del Rey 2026

Colchoneros y txuri-urdines se enfrentan en la final de la Copa del Rey 2026, este 18 de abril en La Cartuja. Ambos buscan un nuevo título histórico

Partidos en vivo: Atlético de Madrid vs Real Sociedad | Claro Sports

Atlético de Madrid y Real Sociedad se enfrentarán este sábado 18 de abril en la final de la Copa del Rey 2026, un partido que se jugará en el Estadio La Cartuja de Sevilla y que pondrá frente a frente a dos equipos con cuentas pendientes en la historia copera. El duelo arrancará a las 13:00 horas del centro de México.

La final llega con un contexto grande para ambos clubes. El Atlético vuelve a pelear el trofeo después de su última final de 2013, cuando venció al Real Madrid, mientras que la Real regresa a una definición con público y con la ilusión de volver a levantar la Copa en Sevilla. Será el reencuentro entre ambos en una final 39 años después, ya que se medieron el 27 de junio de 1987 en La Romareda y el duelo terminó 2-2, con el equipo txuri-urdin imponiéndose en la tanda de penales.

En el caso del Atlético, el objetivo es conquistar su undécima Copa del Rey. La lista histórica de finales de la competición lo coloca con 10 títulos y 9 subcampeonatos antes de esta edición, por lo que la de 2026 será su vigésima final. Por el otro lado, la Real Sociedad llega con un matiz histórico interesante. El club donostiarra reivindica el título de 1909 bajo el nombre de Club Ciclista, por lo que en su narrativa histórica va por la cuarta Copa; sin embargo, la lista de finales reconocidas por la RFEF contabiliza a la Real con dos títulos modernos y cuatro subcampeonatos antes de esta final, lo que convierte la de Sevilla en su séptima final.

Horario y dónde ver el Atlético de Madrid vs Real Sociedad la final de la Copa del Rey 2026?

En México, la final de la Copa del Rey 2026 se podrá ver a las 13:00 horas, tiempo del centro del país, y la transmisión estará a cargo de Sky Sports. En España, el encuentro iniciará a las 21:00 horas en Sevilla.

Alineaciones probables del Atlético de Madrid vs Real Sociedad

Diego Simeone apunta a recuperar una base muy parecida a la que utilizó ante el Barcelona en Champions, con Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Koke, Llorente, Griezmann; Giuliano Simeone, Lookman y Julián Álvarez. Musso se mantendría bajo palos por la lesión de Oblak, mientras que el cuerpo técnico reservó piezas en Liga pensando justamente en esta semana decisiva.

Del lado de la Real Sociedad, la probable formación pasa por Marrero; Aramburu, Elustondo, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Luka Sucic, Brais Méndez; Kubo, Oyarzabal y Óskarsson. Esa proyección parte del último once liguero confirmado, del regreso de Kubo, de la advertencia de Pellegrino Matarazzo sobre la baja de Zubeldia por varias semanas y de sus propias pistas sobre que Unai Marrero puede ser el portero elegido para la final.

Antecedentes y últimos resultados del Atlético de Madrid vs Real Sociedad

El momento reciente favorece al Atlético de Madrid. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, los colchoneros no perdieron: ganaron 3-2 el 7 de marzo de 2026, empataron 1-1 el 4 de enero de 2026, golearon 4-0 el 10 de mayo de 2025, igualaron 1-1 el 6 de octubre de 2024 y se impusieron 2-0 el 25 de mayo de 2024. Ese tramo reciente explica por qué el cuadro rojiblanco llega con ligera ventaja en la previa.

Aun así, la final no se juega con memoria larga sino con manejo de presión. El Atlético viene de una eliminatoria brava ante el Barcelona y la Real aterriza con una mezcla de ilusión y urgencia tras su 3-3 contra Alavés, un partido en el que recuperó a Kubo y mostró pegada, pero también dejó dudas atrás. En una final, esa combinación suele volver todo mucho más cerrado de lo que dicen los antecedentes.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Atlético de Madrid vs Real Sociedad y cuánto paga?

Según caliente.mx, el favorito en el tiempo regular es el Atlético de Madrid. Los momios publicados marcan Atlético Madrid -122, empate +255 y Real Sociedad +340. En el mercado para levantar la Copa, la misma casa pone al Atlético en -250 y a la Real en +180, una señal de que el conjunto rojiblanco parte por delante tanto en los 90 minutos como en un posible desenlace con prórroga o penales.

El pronóstico, entonces, coloca al Atlético como favorito, pero no ante una final resuelta de antemano. La propia previa estadística difundida en España le concede a la Real menos opciones, aunque deja claro que el empate y un partido largo son escenarios muy posibles. Si algo enseña esta final es que el Atlético carga con el peso del historial reciente, mientras la Real se aferra al recuerdo de 1987 y a la posibilidad de volver a golpear cuando más importa.

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