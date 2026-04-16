Miguel Layún apoya la permanencia de André Jardine como parte de la reestructuración del América

Miguel Layún, exfutbolista del Club América, mostró su apoyo al actual entrenador azulcrema, André Jardine, quien ha estado en el centro de las críticas debido al desempeño reciente del equipo. Layún destacó que Jardine debe ser una parte fundamental en la reestructuración del club, ya que, según él, el técnico pone gran atención a los detalles y es esencial para el futuro del equipo. “Soy pro André y pro toda la gente que está en el club”.

El exjugador también reconoció que el momento actual es complicado para el club, ya que siempre ha estado acostumbrado a competir al más alto nivel. “Me da gusto que genere tanto ruido cuando América no está bien, porque significa que seguimos siendo el equipo que todo el mundo sigue”, expresó Layún.

A pesar de los tropiezos recientes, Layún mantiene la esperanza de que, con la reestructuración que se avecina, el América volverá a ser un equipo competitivo y capaz de pelear por los primeros puestos. “No pierdo la fe de que en esta reestructura van a armar un equipo que compita por mucho tiempo en lo más alto”.

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