Canelo Álvarez asegura que las peleas entre influencers no son boxeo

El boxeador mexicano aseguró que ese tipos de eventos son de entretenimiento y no un deporte

El boxeador mexicano Saúl Álvarez se pronunció sobre el crecimiento de las peleas de exhibición entre celebridades e influencers, un fenómeno que ha ganado presencia en los últimos años dentro del espectáculo deportivo.

En entrevista para Claro Sports previo a su participación en el evento de Golf ProAM, el campeón dejó claro que no tiene una postura en contra de este tipo de eventos y los ubicó en una categoría distinta al boxeo profesional. “No, mira, yo creo que hay que tomar las cosas como son. Es un entretenimiento”, señaló al ser cuestionado sobre este tipo de combates.

Álvarez explicó que, desde su perspectiva, estas funciones cumplen con un objetivo específico para el público. “La gente se entretiene y al final de cuentas ese es el objetivo”, afirmó, al tiempo que evitó entrar en polémica sobre la participación de figuras ajenas al deporte en el ring.

El pugilista también descartó sentirse incómodo ante la comparación o la percepción de que este tipo de eventos puedan minimizar la preparación de un boxeador profesional. “No tengo por qué sentirme incómodo en absoluto”, expresó.

En ese sentido, el tapatío hizo énfasis en la diferencia entre ambos contextos. “El boxeo es boxeo y eso es entretenimiento”, puntualizó, marcando una línea entre la competencia profesional y los espectáculos de exhibición.

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