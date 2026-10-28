Aztecas UDLAP vs Borregos Monterrey en vivo: horario y dónde ver el partido de la Semana 9 de la ONEFA 2026

Sigue por Claro Sports el Clásico de las Instituciones Privadas dentro de la penúltima jornada de la temporada regular de la Liga Mayor

ONEFA 2026: ¿Cuándo es el Aztecas UDLAP vs Borregos Monterrey? | Claro Sports

La temporada 2026 de la Liga Mayor de la ONEFA entra a su recta final. Llegamos a la Semana 9, la penúltima del calendario regular, y Borregos Monterrey juega por última vez en casa cuando reciba a los Aztecas UDLAP, en un partido que podrás seguir por la multiplataforma de Claro Sports este viernes 30 de octubre.

Un duelo entre dos programas cuya historia ha estado entrelazada desde la década de 1990, cuando se convirtieron en los programas dominantes del fútbol americano colegial de México, terminando el periodo de hegemonía de la UNAM y el Politécnico. Se han enfrentado en 11 finales, incluyendo cuatro seguidas entre 1996 y 1999 en la Liga Mayor. Borregios ganó seis de ellas, aunque los equipos viven realidades distintas en 2026.

El equipo del coach Carlos Altamirano se mantiene invicto en la temporada 2026 de la ONEFA, buscando recuperar el campeonato que les arrebató Auténticos Tigres en 2025. El inicio de temporada fue titubeante, al permitir 80 puntos al CCM y Puebla, apretaron tuercas y solo han permitido 27 puntos a sus cuatro últimos rivales, incluyendo la blanqueada ante Leones Anáhuac Cancún en la Semana 8.

Será el antepenúltimo partido de la temporada regular para el Tec de Monterrey, ya que no pudieron jugar el Clásico Regio ante Auténticos en la Semana 5. Tras el partido ante Aztecas de este viernes, tendrán par de días antes de visitar a la Autónoma en el Gaspar Mas el martes 3 de noviembre, cerrando la campaña el sábado 7 en la CDMX visitando a Águilas Blancas.

Aztecas UDLAP, por su parte, llegan virtualmente eliminados. Son décimos en el standing, con marca de 2-5, en una campaña que estuvo lejos de los objetivos de mejorar los cuartos de final alcanzados en 2025. Las derrotas ante los equipos del Politécnico y contra Borregos Guadalajara llevó a la destitución de Raúl Rivera como head coach, quien no concluyó su tercera temporada en Cholula y terminó con marca perdedora (11-12).

Tras el despido de Rivera, Aztecas ha disputado partidos de una posesión ante Borregos CEM y Pumas CU, pero acarrean una racha de tres derrotas previo a visitar al Tec de Monterrey, donde no han ganado en el Estadio Banorte. Su último triunfo se remonta a la temporada 2016 de la Liga Premier de la Conadeip, cuando ganaron 23-14 en el Estadio Tecnológico.

¿Cuándo y dónde juegan Aztecas UDLAP vs Borregos Monterrey por la Semana 9 de la ONEFA 2026?

El partido entre Aztecas UDLAP y Borregos Monterrey está programado para el viernes 30 de octubre en el Estadio Banorte, el nuevo estadio del Tec, donde los lanudos solo han perdido uno de 37 partidos desde su inauguración en 2019.

Horario y dónde ver en vivo el Aztecas UDLAP vs Borregos Monterrey: canales de TV y transmisión online

El kickoff está programado para las 19:30 horas, tiempo del centro de México. Podrás seguir el partido entre Aztecas UDLAP y Borregos Monterrey por la multiplataforma de Claro Sports este viernes.

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Antecedentes del Aztecas UDLAP vs Borregos Monterrey y últimos resultados en la ONEFA

Borregos Monterrey ha ganado los últimos seis duelos en esta rivalidad para poner el historial en 38 triunfos para el Tec y 25 para Aztecas. El primer juego se disputó en 1946, cuando el ahora equipo de Cholula era conocido como el Mexico City College.

Aztecas ganó por última vez en la temporada 2019 de la Liga Premier de la Conadeip, 17-10 en el Templo del Dolor. La racha comenzó con la final de ese año y los cuatro duelos desde que se reunificaron las ligas del fútbol americano universitario de México, incluyendo un apretado juego de dos puntos bajo la lluvia en 2025.