Casa Pía vs Sporting CP en vivo la Liga de Portugal 2026: transmisión, goles y resultados de la jornada 10

Sigue en directo por Claro Sports el partido de la décima fecha de la Primeira Liga, con el Sporting de Luis Javier Suárez visitando al Casa Pía

La jornada 10 del fútbol de Portugal arranca este viernes 30 de octubre y lo puede seguir por la multiplataforma de Claro Sports, con la visita del Sporting Club de Luis Javier Suárez visitando al Casa Pía.

El equipo lisboeta solo ha perdido un partido esta temporada en la Primeira Liga, pero par de empates les tienen a nueve puntos del líder, el Porto, y a cuatro del Benfica, por lo que no pueden darse el lujo de dejar más puntos si quieren pelear por el título del fútbol lusitano.

El Casa Pía, por su parte, sumó siete puntos en las primeras nueve jornadas, sumando su segunda victoria de la temporada tras vencer 2-0 al Estrela Amadora. Los Leones, por su parte, vienen de perder 2-1 frente al Académico de Viseu.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Casa Pía vs Sporting CP por la jornada 10 de la Liga de Portugal 2026?

El partido de la décima fecha de la Liga de Portugal se juega este viernes 30 de octubre, iniciando a las 14:15 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Municipal de Rio Maior.

¿Quién transmite en vivo el partido de la Liga de Portugal 2026 y dónde ver por TV y online?

El partido entre el Casa Pía y el Sporting lo puedes seguir este viernes por la multiplataforma de Claro Sports, comenzando la transmisión desde las 14:05 horas, tiempo del centro de México.

Antecedentes del Casa Pía vs Sporting CP en la Liga de Portugal

Desde que Casa Pia regresó a la Primeira Liga en la temporada 2022-23, ambos clubes se han enfrentado ocho veces y los Leones ganaron todos los partidos. En la campaña 2025-26, Sporting se impuso 3-0 como local y 2-0 como visitante; un año antes ganó 2-0 en casa y 3-1 en territorio de Casa Pia. Estos fueron los últimos resultados:

Sporting 3-0 Casa Pia | Temporada 2025-26

3-0 Casa Pia | Temporada 2025-26 Casa Pia 0-2 Sporting | Temporada 2025-26

| Temporada 2025-26 Casa Pia 1-3 Sporting | Temporada 2024-25

| Temporada 2024-25 Sporting 2-0 Casa Pia | Temporada 2024-25

2-0 Casa Pia | Temporada 2024-25 Sporting 8-0 Casa Pia | Temporada 2023-24

8-0 Casa Pia | Temporada 2023-24 Casa Pia 1-2 Sporting | Temporada 2023-24

| Temporada 2023-24 Casa Pia 3-4 Sporting | Temporada 2022-23

| Temporada 2022-23 Sporting 3-1 Casa Pia | Temporada 2022-23

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 10 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

Pese a jugar fuera de casa, el Sporting es amplio favorito a ganar este viernes. En los momios de Caliente.mx, el triunfo de los visitantes paga -371, por +475 al empate y +950 a que gana el Casa Pía.