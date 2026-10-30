Peloteando, en vivo | Viernes 30 de octubre

América defiende el liderato ante Toluca, mientras Checo Pérez, Canelo Álvarez, Charlyn Corral y Cristiano Ronaldo protagonizan la agenda deportiva

La lucha por el liderato del Apertura 2026 de la Liga MX se intensifica en la jornada 15. El América de Guillermo Almada recibe al Toluca de Antonio Mohamed con la obligación de romper una racha de cinco partidos sin ganar en el Estadio Azteca. Las Águilas encabezan la clasificación con 28 puntos, pero Chivas y Cruz Azul, ambos con 26 unidades, acechan el primer lugar cuando restan tres fechas para concluir la fase regular.

Charlyn Corral protagonizó uno de los momentos más emotivos del Balón de Oro 2026. La delantera mexicana del Pachuca recibió el premio Gerd Müller como mejor delantera del año y compartió un discurso en el que recordó los sacrificios, obstáculos y desafíos que enfrentó durante su trayectoria profesional. Su reconocimiento representa un nuevo capítulo en la historia del fútbol femenil mexicano.

Cristiano Ronaldo se encuentra a solo 15 goles de alcanzar las 1,000 anotaciones oficiales en su carrera profesional. El delantero portugués llegó a 985 tantos después de marcar un triplete en la victoria del Al Nassr por 5-3 sobre Al Kholood. A sus 41 años, CR7 mantiene vigente uno de los objetivos individuales más importantes de su trayectoria.

Checo Pérez regresa al Gran Premio de México 2026 como piloto de Cadillac, después de ausentarse de la edición de 2025. El mexicano volverá a competir en el Autódromo Hermanos Rodríguez frente a su afición. La actividad comienza este viernes 30 de octubre con las prácticas libres y culminará el domingo 1 de noviembre con la carrera, programada para las 14:00 horas del centro de México.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez busca recuperar el campeonato mundial supermediano del CMB cuando enfrente al invicto Christian Mbilli este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. El mexicano intentará recuperar un cinturón después de perder sus títulos ante Terence Crawford. Todos estos temas, con análisis, información y debate, forman parte de Peloteando, la cita deportiva de Claro Sports, de lunes a viernes a las 9:00 horas, a través de YouTube.