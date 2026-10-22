¡Las Águilas conquistan Chipre! Benfica golea al Omonia y no deja de ganar en la Europa League

El Benfica consiguió su tercera victoria consecutiva en la Europa League 2026-27 tras superar al Omonia con tres goles durante la segunda mitad

Los lusitanos suman 9 de 9 puntos posibles | Reuters

El Benfica mantuvo su paso perfecto en la UEFA Europa League 2026-27 después de imponerse 1-4 al Omonia de Chipre, en partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga, disputado este jueves 22 de octubre en el Estadio GSP de Nicosia. El conjunto portugués tuvo que resolver un encuentro que llegó empatado al descanso y que terminó por inclinar a su favor con tres anotaciones durante la segunda mitad.

Las Águilas alcanzaron nueve puntos de nueve posibles, luego de sus anteriores victorias frente al Milan (0-2) y Celtic (4-1). El equipo dirigido por Marco Silva llegó a territorio chipriota para enfrentar a un adversario que también había ganado sus primeros dos compromisos, pero que terminó por sufrir su primera derrota de la competición.

El Benfica toma ventaja, pero el Omonia responde antes del descanso

El partido comenzó con aproximaciones de ambos equipos. Claudio Echeverri generó la primera oportunidad para el Benfica al minuto 4, cuando combinó con Vangelis Pavlidis dentro del área y terminó con un disparo que controló el guardameta Fabiano. La respuesta local llegó al 11′, mediante un remate de Ewerton que obligó a Anatoliy Trubin a intervenir para evitar la caída de su portería.

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El marcador se abrió al minuto 14 con un autogol de Loïc Nego. Manu Silva encontró a Fredrik Aursnes por el costado derecho y el noruego envió un servicio para Echeverri, quien conectó de cabeza. El balón se desvió en el defensor húngaro antes de ingresar a la portería. La UEFA atribuyó la anotación al jugador del Omonia, en una acción que significó el primer gol recibido por el conjunto chipriota durante esta edición de la Europa League.

Lejos de modificar su planteamiento, el Omonia mantuvo la presión sobre la salida del Benfica y encontró espacios para atacar en velocidad. Al minuto 20, Jaden Montnor desbordó por izquierda y asistió a Ewandro, quien desperdició una oportunidad frente al arco de Trubin. Los portugueses respondieron al 35′ con una combinación entre Rafa Silva, Pavlidis, Echeverri y Andreas Schjelderup, cuyo disparo cruzado fue rechazado por Fabiano.

La insistencia local encontró recompensa al minuto 42. Ewandro habilitó a Montnor, quien superó la marca de Alexander Bah y asistió a Andronikos Kakoullis con un pase antes de que el balón tocara el césped. El delantero se anticipó a Souffian El Karouani y definió para establecer el 1-1, con su primera anotación de la temporada. El empate reflejó los problemas del Benfica para conservar la posesión y contener las transiciones del conjunto chipriota.

Pavlidis inicia la remontada y Prestianni sentencia la goleada del Benfica

El complemento comenzó con una postura diferente del equipo portugués, que adelantó sus líneas y aumentó la velocidad de circulación del balón. Al minuto 49, Pavlidis devolvió la ventaja al Benfica tras una jugada iniciada por Echeverri. El argentino envió un centro hacia el segundo poste, donde Bah no consiguió controlar en su primer intento y posteriormente remató contra Fabiano. El rebote quedó a disposición del delantero griego, quien empujó el esférico para el 1-2 y llegó a 16 goles en 16 partidos de la temporada.

Con el marcador a su favor, el Benfica acumuló oportunidades para ampliar la diferencia. Al 64′, Jean-Kévin Duverne evitó que Pavlidis rematara un servicio de Rafa Silva, mientras que un minuto después Fabiano detuvo un cabezazo del atacante griego tras un tiro de esquina. Marco Silva también modificó su mediocampo y ataque con los ingresos de João Palhinha, Heorhii Sudakov y Gianluca Prestianni entre los minutos 68 y 69.

El dominio visitante terminó por reflejarse nuevamente en el marcador al minuto 76. El Omonia perdió el balón cuando intentaba salir de su área y Luuk Brouwers entregó un pase hacia atrás que aprovechó Fredrik Aursnes. El capitán del Benfica recibió el esférico y sacó un disparo que dejó sin posibilidades a Fabiano para establecer el 1-3. La anotación llegó después de que Pavlidis estuviera cerca de conseguir su segundo tanto de la noche con un remate al poste.

Gianluca Prestianni cerró la cuenta al minuto 85, apenas dos minutos después del ingreso de Dodi Lukebakio. El extremo belga condujo el balón desde su propio campo, avanzó hasta el último tercio y encontró al argentino con un pase que superó la intervención de Fabiano y Nego. Prestianni aprovechó el servicio para marcar el definitivo 1-4 y completar la tercera victoria consecutiva de las Águilas en la competición.

Con este resultado, el Benfica llegó a nueve unidades y conservó su registro perfecto, con diez goles a favor y dos en contra durante las primeras tres jornadas. El Omonia se quedó con seis puntos después de haber derrotado al Celta de Vigo y al Celje. En la cuarta fecha, programada para el 5 de noviembre, el equipo portugués recibirá al Lech Poznań, mientras que el conjunto chipriota visitará al N.E.C. de Países Bajos.