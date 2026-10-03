Borregos CCM vs Borregos Puebla, en vivo transmisión de la Semana 5 de la ONEFA 2026, hoy 3 de octubre

Borregos Puebla recibe a Borregos CCM en el Cráter Azul. Sigue las acciones de la Semana 5 de la ONEFA en vivo por Claro Sports

Borregos Puebla abre las puertas del Cráter Azul para recibir a Borregos Ciudad de México en un duelo entre campus del Tecnológico de Monterrey dentro de la quinta semana de la Liga Mayor ONEFA 2026. La escuadra camotera saldrá al emparrillado ante su público con la necesidad de revertir su marca de 1-3 en el torneo y hacer valer la localía.

En contraparte, el conjunto de la capital llega motivado tras firmar una importante victoria en la jornada anterior que colocó su registro en 2-2, por lo que buscará mantener el impulso positivo lejos de casa. Disfruta de la transmisión completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.