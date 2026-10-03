Borregos Puebla evita la remontada y vence a CCM con un touchdown a nueve segundos del final

Iker Colín lanzó cinco pases de anotación y llevó a Ciudad de México de un 0-21 al 35-34, pero Puebla respondió en los últimos segundos

Puebla sumó su tercer triunfo de la temporada | Claro Sports

Borregos Puebla evitó una remontada épica en casa puntos y derrotó 40-35 a Borregos Campus Ciudad de México en un partido que se resolvió a nueve segundos del final. Los poblanos dominaron el inicio, perdieron una ventaja que llegó a ser de tres anotaciones y necesitaron un pase perfecto de Edson Rincón para recuperar el marcador después de que Iker Colín había puesto a CCM al frente por primera vez en la tarde.

El conjunto dirigido por Eric Fisher tomó el control desde el inicio del partido. En el cierre del primer parcial Rincón avanzó por tierra y aire antes de que Luis Serrano terminara la posesión con un acarreo hasta las diagonales para el 7-0. El corredor volvió a aparecer durante el segundo cuarto y consiguió su segundo touchdown, con 11:27 por jugar, para ampliar la diferencia a 14 puntos.

La defensiva poblana también aportó al dominio de la primera mitad. Un balón arrebatado a un receptor de Ciudad de México entregó una nueva posesión a la ofensiva local y Rincón castigó de inmediato con un pase para Evan Albarrán, quien completó una jugada de más de 90 yardas hasta la zona de anotación. El 21-0 parecía dejar encaminado el encuentro para Puebla, mientras el ataque capitalino todavía no encontraba respuesta.

El desarrollo cambió después de que un golpe obligó a Jorge Emilio González, quarterback titular de CCM, a abandonar el partido. Iker Colín tomó los controles y, en su última temporada con el programa, comenzó una actuación que modificó por completo el encuentro. El mariscal suplente lanzó su primer pase de touchdown para colocar el 21-7, aunque Rincón respondió antes del descanso con otra conexión hacia Albarrán para devolver a los locales una ventaja de 28-7.

Ciudad de México salió a la segunda mitad con otro ritmo. Colín encontró a Confalonieri para recortar la distancia a 28-14 y posteriormente conectó con Enrique Sánchez para dejar la diferencia en una sola anotación. Puebla frenó momentáneamente el avance cuando Rincón improvisó en una jugada rota y localizó a Losada para el 34-21, una conexión que volvió a darle margen a su equipo.

Sin embargo, el relevo de CCM mantuvo la presión. Colín volvió a encontrar a Confalonieri sobre la cobertura de Trujillo y puso el 34-28. Poco después, José María Sandoval provocó un fumble que entregó el balón a los capitalinos con buena posición de campo. La oportunidad terminó en el quinto envío de anotación del quarterback veterano, esta vez hacia Pepe Rodríguez, acompañado por un bloqueo de Sánchez. El punto extra completó la remontada y dejó el 35-34 con dos minutos en el reloj.

Puebla tuvo una última posesión para evitar la derrota. Ciudad de México planteó una cobertura que buscaba contener el avance y obligar a un intento de gol de campo, pero Fisher tomó otra decisión. Con nueve segundos por disputar, Rincón lanzó hacia la esquina de la zona de anotación y Losada completó el pase que devolvió la ventaja a los poblanos. La conversión de dos puntos posterior no fue buena, pero el 40-35 resultó suficiente para cerrar el encuentro.

Colín terminó con cinco pases de touchdown después de ingresar con su equipo abajo 21-0 y estuvo a segundos de completar una remontada de 22 puntos. Puebla, sin embargo, sobrevivió al cambio de ritmo de la segunda mitad y definió el duelo con su ofensiva en la última serie. El resultado deja a Borregos Puebla con marca de 3-2 en la temporada, mientras Borregos Campus Ciudad de México cae a 2-3.