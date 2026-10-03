Elena Rybakina pierde su primer partido como número uno del mundo con una sorpresa histórica en Beijing

Alina Charaeva remontó para imponerse 3-6, 6-4 y 6-3 en Beijing y convirtió el estreno de Rybakina en la cima del ranking en una derrota histórica

Debut y despedida para la kazaja en el WTA de Beijing | Reuters

Elena Rybakina llegó al China Open para disputar su primer torneo desde que alcanzó la cima del ranking mundial y salió de Beijing con un registro que solo tenía un antecedente en la historia de la WTA. Alina Charaeva, número 118 del mundo, remontó para vencer a la kazaja por 3-6, 6-4 y 6-3 en dos horas y 11 minutos en la segunda ronda del torneo.

Charaeva rompió el servicio de su rival en el primer juego, favorecida por cuatro errores no forzados, pero la líder del ranking respondió inmediatamente. La kazaja volvió a quebrar para colocarse 4-2 y, aunque cedió el saque en el siguiente game, recuperó la ventaja con un winner antes de cerrar el primer parcial por 6-3.

La dinámica cambió durante el segundo set. La campeona del US Open consiguió un quiebre para adelantarse 2-1, pero nuevamente fue incapaz de sostener la ventaja y su rival respondió de inmediato para el 2-2. La armenia mantuvo el partido abierto y posteriormente encontró otro break que le permitió empatar la contienda.

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El momento decisivo llegó después del 2-2 de la última manga. Charaeva consiguió el quiebre que necesitaba y confirmó la ventaja con un juego en blanco. Rybakina ya no encontró otra oportunidad para regresar. Su rival mantuvo el servicio para completar la remontada, mientras la kazaja terminó el encuentro con siete dobles faltas.

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Alina Charaeva defeats the World No.1 Rybakina in three sets 3-6, 6-4, 6-3.#ChinaOpen pic.twitter.com/VQKWMMPWNb — wta (@WTA) October 3, 2026

Rybakina iguala un antecedente que llevaba siete años sin repetirse

La derrota convirtió a Rybakina en apenas la segunda tenista desde 1975 que pierde su primer partido después de convertirse en número uno del mundo. El único antecedente fue el de Naomi Osaka, quien cayó frente a Kristina Mladenovic en Dubái en 2019.

El resultado también dejó registros históricos del otro lado de la cancha. Charaeva es apenas la novena jugadora ubicada fuera del Top 100 que consigue derrotar a una número uno. Además, con su posición 118, se convirtió en la tenista con la clasificación más baja que logra remontar un partido frente a la líder mundial.

El encuentro contra Rybakina fue apenas el número 17 de su carrera en un cuadro principal a nivel WTA Tour. Nunca había enfrentado a una integrante del Top 10 y su mejor victoria previa por ranking había llegado este mismo año frente a Wang Xinyu, entonces número 31.

Charaeva alcanza territorio inédito en su carrera

A sus 24 años, Charaeva consiguió simultáneamente su primera victoria ante una Top 10 y su primera clasificación a la tercera ronda de un WTA 1000. “Es como un sueño hecho realidad. Solo intentaba mantenerme muy fuerte mentalmente y seguir creyendo que en algún momento podía volver a poner el partido de mi lado. Creo que simplemente nunca dejé de creer”.

Por su parte, la campeona del US Open explicó después del encuentro que había tenido poco margen para descansar tras conquistar el Grand Slam y reconoció que sintió molestias en un pie durante el tramo final. La kazaja adelantó que tomará una semana de descanso con el objetivo de recuperarse por completo antes de afrontar los últimos torneos de la temporada 2026.

Charaeva continuará su participación en Beijing frente a la británica Sonay Kartal, a quien nunca ha enfrentado.