¡Con dramatismo! Pumas CU se reencuentra con la victoria ante Borregos CEM

La defensiva azul y oro resistió el embate final del equipo del Estado de México

Pumas CU venció a Borregos CEM. | Claro Sports.

Pumas CU tuvo que resistir hasta la última jugada para quedarse con una victoria de 34-28 sobre Borregos CEM, en un partido que terminó con la ofensiva visitante instalada cerca de la zona de anotación y con opciones de empatar el marcador. La defensiva universitaria respondió en el momento decisivo y detuvo el avance del conjunto del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Estado de México para asegurar el triunfo.

El encuentro tuvo un inicio irregular para la ofensiva de la Horda Dorada, que tardó en encontrar continuidad y permitió que Borregos CEM se mantuviera dentro del partido. Con el paso de las series, Pumas encontró mejores resultados por tierra, aspecto que volvió a convertirse en una de sus principales herramientas para mover las cadenas y controlar distintos tramos del encuentro.

La ofensiva universitaria comenzó a traducir esos avances en puntos. Luis Miguel Bañuelos, con el número 7, consiguió uno de los touchdowns, mientras que Emiliano Zamora convirtió el punto extra. Después apareció Julio César Hernández, número 5, quien también llegó a las diagonales para aumentar la producción del conjunto de Ciudad Universitaria.

Pumas mantuvo el ataque terrestre como una de sus alternativas y agregó otra anotación por conducto de Hussein Santillán, número 35. Zamora volvió a cumplir con el punto extra y la Horda Dorada tomó una ventaja que, sin embargo, nunca pudo convertir en definitiva ante la respuesta del CEM.

El encuentro cambió de tono conforme avanzó la segunda mitad. Borregos comenzó a encontrar espacios y Joel Restrepo, número 0 del CEM, apareció como una de las principales amenazas para una defensiva universitaria que comenzó a acumular desgaste y bajas durante el partido.

En medio de ese escenario llegó una de las jugadas que terminaron por marcar el resultado. La defensiva de Pumas no solamente frenó series ofensivas del CEM, también consiguió un pick six, devolución de intercepción hasta la zona de anotación que representó seis puntos determinantes en un encuentro que terminó definido por esa misma diferencia.

La cuarta anotación ofensiva de Pumas llegó por medio de Jahdiel Ponce, número 18, acompañada nuevamente por el punto extra de Emiliano Zamora. Con cuatro touchdowns ofensivos y la anotación defensiva, los locales construyeron los 34 puntos que terminarían necesitando para salir con la victoria.

MÁS INFORMACIÓN: Borregos Monterrey le pasa por encima a Pumas CU

Borregos CEM no dejó de atacar. El conjunto visitante redujo diferencias y llegó a los minutos finales con posibilidades reales de mandar el juego a tiempo extra. Con tres tiempos fuera y la ofensiva instalada en zona de gol, el CEM tuvo varias oportunidades para buscar el touchdown que acercara el partido a una definición distinta.

La defensiva universitaria volvió a responder. En los últimos segundos, Pumas CU detuvo a Borregos dentro de la zona roja y evitó la anotación del empate, cerrando un encuentro en el que ambas defensivas terminaron teniendo un peso directo sobre el resultado.

Con la victoria por 34-28, Pumas CU mejoró su marca a 4-1 en la temporada, mientras que Borregos CEM quedó con récord de 1-4 y complicó sus posibilidades de avanzar a la postemporada. La Horda Dorada, por su parte, mantiene el paso dentro de los 14 Grandes y tendrá todavía compromisos ante Linces, Águilas Blancas, Aztecas UDLAP y Leones Anáhuac Cancún en el cierre del calendario.