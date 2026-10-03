Águilas Doradas vs Jaguares, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 13

El cuadro antioqueño recibe a un equipo que marcha último de la clasificación y que tiene estrés por el descenso.

Águilas Doradas y Jaguares entran en contienda.

¿A qué hora juega Águilas Doradas vs Jaguares y dónde ver en vivo hoy, 3 de octubre de 2026?

Este es un partido entre dos equipos pequeños de la la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y se jugará en el Estadio Cincuentenario de Medellín a las 2:00 p.m. La organización ha decidido que la transmisión sea por el canal básico y también por el de suscripción adicional de Win Sports. La alternativa para verlo vía streming es con una suscripción en la plataforma Win Play.

Alineaciones Águilas Doradas vs Jaguares: así salen a la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Águilas Doradas: Jorge Soto; Andrés Mosquera Guardia, Jhon Ontaneda, Dylan Lozano, Javier Mena; Frank Lozano, Iván Rojas, Andrés Ricaurte, Fabián Charales, Ricardo Márquez y Matías Ramírez.

Jaguares: Diego Martínez; Juan Franco, Jerson Malagón, Carlos Henao, Luis Jiménez; Royscer Colpa, Rafael Bustamante, Darwin López; Cristian Álvarez, Duván Rodríguez y Andrés Rentería.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II?

Por el hecho de ser local y enfrentar al último de la tabla de posiciones, Águilas Doradas se perfila como gran favorito para quedarse con los puntos. Sin embargo, deberá tener cuidado por el sentido de urgencia que tiene el cuadro Felino por alejarse de la zona de descenso con tan pocas jornadas restantes.

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