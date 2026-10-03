Luka Modric reacciona a la histórica goleada de Inglaterra a Croacia: “Por primera vez siento vergüenza”

Croacia perdió 0-7 ante Inglaterra en el Stadion HNK Rijeka este sábado 3 de octubre, la peor goleada del equipo ajedrezado en su historia

Luka Modric lamenta la goleada a Croacia | Reuters

Croacia sufrió este sábado 3 de octubre una derrota sin precedentes al caer 0-7 ante Inglaterra en el Stadion HNK Rijeka, la goleada más abultada en la historia de la selección ajedrezada. Tras la estrepitosa caída, Luka Modric fue uno de los primeros jugadores en dar la cara y no ocultó su profunda decepción por la actuación del equipo, al punto de reconocer que nunca antes había sentido tanta vergüenza después de un partido en sus 20 años con la selección.

“Es difícil encontrar una explicación para una actuación como esta sin duelos, faltas, agresividad, falta de unidad... Llevo aquí 20 años, ¡pero por primera vez siento vergüenza después de un partido! Se puede perder porque, ahora mismo, son mejores. Pero perder así y arruinar la reputación que hemos ganado con los años es inaceptable. Me siento muy avergonzado”, declaró el jugador del AC Milan después del encuentro.

La magnitud del resultado refleja la gravedad de la noche para Croacia. La selección nunca había recibido siete goles en un mismo partido y su peor derrota hasta este sábado era el 6-0 sufrido ante España en septiembre de 2018. El nuevo golpe expone las dificultades que atraviesa el combinado balcánico, inmerso en un proceso de renovación y en la búsqueda de una nueva generación de futbolistas para afrontar el próximo ciclo mundialista.

“No se puede jugar al fútbol de esta manera. La sensación era que teníamos cuatro o cinco jugadores menos. Fue una noche catastrófica. No debemos culparnos unos a los otros ni buscar culpables, sino estar unidos. Nunca había tenido esta sensación después de un partido”, insistió Luka Modric, quien reclamó una reacción inmediata ante el duro revés.

“Necesitamos estar unidos porque nos espera otro partido difícil. Y necesitamos mostrar nuestra verdadera naturaleza, que hay rencor y orgullo en nosotros, deseo, voluntad, unidad, que no se puede perder de la noche a la mañana. Jugar así es inaceptable. Hoy hubiésemos perdido hasta con un equipo de Tercera división”, añadió el veterano centrocampista.

Inglaterra no tuvo piedad y construyó una goleada que quedará marcada en la historia de Croacia. Harry Kane y Bukayo Saka firmaron sendos dobletes, mientras que Jude Bellingham, Anthony Gordon y Morgan Rogers completaron la cuenta para los ingleses. El resultado dejó a Inglaterra en la segunda posición del Grupo C con seis puntos, tres menos que España, mientras que Croacia permanece tercera con tres unidades y obligada a reaccionar en las próximas jornadas de la UEFA Nations League.

“Esperamos que los aficionados de Split estén con nosotros, nos apoyen y que les devolvamos eso de la mejor manera posible. En primer lugar, con espíritu de lucha, siendo luchadores en el campo, como siempre hemos sido. Podemos devolver eso. Hoy fue preocupante”, concluyó Luka Modric, todavía golpeado por una de las noches más oscuras en la historia reciente de la selección croata.