Borregos CEM vs Pumas CU, en vivo transmisión de la Semana 5 de la ONEFA 2026, hoy 3 de octubre

Sigue toda la emoción del fútbol americano colegial en la multiplataforma de Claro Sports

Pumas CU regresa al Estadio Olímpico Universitario para medirse ante Borregos CEM en el marco de la quinta jornada de la Liga Mayor ONEFA 2026. La escuadra de la UNAM se presenta ante su afición con marca de 3-1 en la tabla de posiciones, con el objetivo de corregir el rumbo tras tropezar por paliza en su último compromiso y mantenerse en los primeros lugares de la clasificación.

Por su parte, el conjunto del Estado de México afronta esta salida a la capital con registro de 1-3 en el torneo, buscando dar la sorpresa en calidad de visitante y sumar un triunfo vital para sus aspiraciones. Sigue cada tacleada, los pases de anotación y las jugadas más espectaculares a través de la multiplataforma de Claro Sports.