España vs Chequia en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 3 de octubre

La Roja busca mantener su buena racha desde que consiguieron su segunda estrella mundial

Sigue el España vs República Checa, en vivo. | Claro Sports.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el España vs Chequia hoy 3 de octubre de 2026?

El partido entre España y Chequia comenzará este sábado 3 de octubre a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, equivalente a las 20:45 horas de España. El escenario será el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo, correspondiente a la Jornada 3 de la UEFA Nations League 2026-27.

En México, el encuentro podrá seguirse en vivo por SKY Sports, mientras que la opción vía internet estará disponible para suscriptores mediante IZZI Go, de acuerdo con la programación anunciada para territorio mexicano.

Partido: España vs Chequia

España vs Chequia Fecha: sábado 3 de octubre de 2026

sábado 3 de octubre de 2026 Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

12:45 horas, tiempo del centro de México Estadio: Carlos Tartiere, Oviedo

Carlos Tartiere, Oviedo Transmisión en México: SKY Sports

SKY Sports Streaming: IZZI Go

Alineaciones del España vs Chequia, al momento

Luis de la Fuente realizó numerosos movimientos respecto al equipo utilizado en las primeras jornadas. David Raya aparece como titular en la portería, mientras que Iván Fresneda debuta desde el inicio con la selección mayor. Lamine Yamal se mantiene en el frente ofensivo junto con Dani Olmo, Álex Baena y Roberto Fernández.

España: David Raya (P); Iván Fresneda, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Fran García; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Roberto Fernández.

Chequia: Antonin Kinsky (P); Jiri Slama, Ladislav Krejci, Stepan Chaloupek, Michael Sacek; Alex Kral, Lukas Ambros, Roman Macek; Ondrej Lingr, Adam Hlozek, Matej Radosta.

Antecedentes del España vs Chequia y últimos resultados en la UEFA Nations League

El historial favorece ampliamente a España. Ambas selecciones se han enfrentado siete veces, con cinco victorias españolas, dos empates y ninguna victoria de Chequia. En esos compromisos, la Roja registra 10 goles a favor y solamente tres recibidos.

El antecedente más reciente se produjo precisamente en la UEFA Nations League 2022, cuando España derrotó 2-0 a Chequia en La Rosaleda con anotaciones de Carlos Soler y Pablo Sarabia. Antes de ese encuentro habían empatado 2-2 en Praga durante la misma edición del torneo.

En la actual Nations League, España comenzó con triunfo 3-2 sobre Inglaterra en Wembley y posteriormente goleó 4-1 a Croacia, resultados que le permitieron llegar a esta tercera jornada con seis unidades. Chequia inició con dos derrotas y afronta el duelo en Oviedo sin puntos.

Últimos resultados de España en Nations League 2026-27:

Inglaterra 2-3 España

España 4-1 Croacia

Últimos resultados de Chequia en Nations League 2026-27:

Dos derrotas en sus primeras dos jornadas

Un gol marcado y cuatro recibidos antes del partido contra España.

¡El campeón del mundo sigue su camino en la Nations League!

España vuelve a escena en la UEFA Nations League 2026-27 con la intención de mantener el paso perfecto en la fase de grupos. La Roja recibe este sábado 3 de octubre a Chequia en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo, en partido correspondiente a la tercera jornada, después de comenzar el torneo con dos victorias consecutivas.

El equipo de Luis de la Fuente llega con seis puntos, producto del triunfo 3-2 sobre Inglaterra en Wembley y la victoria 4-1 frente a Croacia en Sevilla. Chequia, dirigida por el español Santi Denia, afronta el encuentro sin unidades después de perder sus primeros dos compromisos de esta edición de la Liga de Naciones.

Sigue aquí el España vs Chequia minuto a minuto, con las acciones, goles, resultado y principales incidencias del encuentro desde Oviedo, donde el campeón del mundo buscará prolongar su inicio invicto en el torneo continental.